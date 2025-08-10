Gorica s igračem manje, Hajduk poveo nakon penala na samom početku drugog poluvremena

Hajduk danas s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

- Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni i to se prenosi na navijače. Gorica ima odličnu momčad, to su sve dobri igrači, Carević je dobar trener. Sigurno da i oni imaju svoje šanse - ovako je govorio trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj uoči utakmice.

Peta je ovo službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su hajdukovci na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U 47. je minuti Pukštas pucao lijevom nakon što je dobio loptu, Matijaš je obranio, a u nastavku je akcije Bamba pao nakon što ga je Duraković zakačio kopačkom iznad gležnja. Bambi se ukazivala liječnička pomoć, Krovinović je signalizirao pregled snimke koju je naposljetku sudac Bel otišao pogledati i nakon pregleda dosudio je kazneni udarac za Hajduk. Bamba se u međuvremenu pridigao, Duraković dobio crveni karton, a izvođač je najstrože kazne bio Benrahou koji je poslao loptu u suprotnu stranu od one koju mu je Matijaš pokazivao za 1:0 u 52. minuti susreta.

U 60. je minuti, nakon kornera, Mlačić dobio po nogama nakon Leševa pokušaja izbijanja. Bel se nije nećkao, već je odmah pokazao na kazneni udarac, a Benrahou je izvođenje penala prepustio Šegi i zaradio pljesak Poljuda. Matijaš je krenuo lijevo, a Šego je pucao po sredini i zabio za 2:0 pred 25 302 navijača.

U 65. je minuti Torcida priredila bakljadu, no pohvalna je činjenica da su sve izgorjele na tribini, nijedna nije bila bačena na tartan ili teren.