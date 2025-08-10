[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – GORICA 0-0: Bijeli opasniji u prvom dijelu, no mreže i dalje miruju

Hajduk danas s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

Peta je ovo službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Gust raspored utakmica nastavlja se utakmicom protiv Gorice koju vodi Hajdukov bivši igrač Mario Carević i koja je u prvom prvenstvenom susretu odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener García baš kao ni u prvoj prvenstvenoj utakmici, ne može računati na suspendirane Livaju i Rebića te na Skelina koji će zbog ozljede koljena izbivati neko vrijeme s terena.

Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac Nikola Vuković iz Osijeka. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Prilikom prozivke gostiju, trener Carević zaradio je ovacije Poljuda. Iako je prošlotjednu koreografiju i ujedno prvu na otvaranju SHNL sezone uništila i natopila kiša, Torcida je istu popravila i napravila spektakularan prizor prisjetivši se tridesete obljetnice VRO Oluje. Preko cijelog sjevera razvila se koreografija koja je prvo pokazivala dvije ptice, a potom su podignuta i tri vojnika s puškama u rukama. Torcida je krenula s pjesmom „Moja domovina“, a nakon što je taj dio koreografije bio gotov, na sjevernoj je tribini podignuta trobojnica sa šahovnicom. Uistinu spektakularan prizor i za svaku pohvalu.

Prva je prilika utakmice pripala Gorici kada je Čuić pucao nakon što je Čabraja izveo slobodan udarac, no nije dobro zahvatio loptu. Dvije je minute potom Bamba opalio silovito iz daljine, lopta je otišla preko gola. U osmoj je minuti Čuić pucao glavom nakon auta, Ivušić je obranio. Dvije je minute nakon Bamba prošao po desnoj strani i sjurio se na peterac, Matijaš je reagirao pravovremeno. U 11. je minuti Hajduk izborio korner nakon što je Šego pucao, izveo ga je Benrahou, ali gosti su se obranili. Dvije je minute potom ubacio je Melnjak, Bamba je pucao nakon ubačaja, no pored vratnice.

U 19. je minuti ponovno Bamba pucao, lopta je opet otišla pored vratnice. Tri je minute kasnije Pajaziti požutio nakon prekršaja nad Prširom, Bel je odmah izvadio karton, gosti nisu ozbiljnije zaprijetili. u 25. je minuti Bamba ponovno prošao po desnoj strani i ubacio za Šegu čiji udarac glavom nije bio opasan po Matijaša. Tada je ujedno uslijedilo kratkotrajno osvježenje za igrače s obzirom na vrućinu. U 29. je minuti Pozo nagazio Krovinovića s leđa, on je ostao ležati, a u nastavku akcije Pršir je pao nakon šuta, gosti su izborili korner iz kojeg se nije izrodila veća opasnost po domaćine.

U 30. je minuti Bamba u trku nagazio Pozu, publika je opravdano zviždala sucu Belu jer je zaustavio igru, a koji trenutak ranije pustio je da se ona nastavi nakon što je Krovinović bio nagažen. Do tog je trenutka Hajduk imao šest, a Gorica nula prekršaja. Nakon izvođenja tog slobodnog udarca Čuić nije dobro reagirao u kaznenom prostoru. U 36. je minuti pokušao Krovinović, obranio je Matijaš. Četiri je minute nakon Šego pokušao iskosa, izgledalo je obećavajuće, no prošlo je malo pokraj vratnice. U 42. je minuti Pršir srušio Bambu s desne strane, ubacio je Benrahou, a Krovinović je nakon odbijanca poslao loptu visoko preko gola. Dvije minute kasnije požutio je i Pozo zbog prekršaja na Pukštasu. U 45. je minuti Krovinović vidio slobodnog Šegu i uputio loptu u slobodni prostor, no Matijaš je bio brži od Hajdukova igrača.

U prvoj minuti četverominutne sudačke nadoknade Pukštas je pucao glavom nakon ubačaja, Matijaš je bio na mjestu. U trećoj minuti nadokande Kavelj je u skoku udario Sigura u glavu, Bel je ponovno dopustio nastavak igre, a Gorici je svirao gotovo svaki kontakt. U četvrtoj minuti Pajaziti je pogodio Leša za kraj poluvremena.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Mlačić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Benrahou, Šego

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Kalik, Raçi, Brajković, Karačić, Hrgović, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak

GORICA: Matijaš - Duraković, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj, Pršir - Vrzić, F. Čuić, Pavičić

Klupa: Žiger, Žarkov, Gurlica, Bakić, Kučiš, Fiolić, Kapulica, Pelko, Dukić, Josić, Kasumović, Gashi