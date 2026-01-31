GORICA – HAJDUK 1-0: Splićani upisali drugi poraz u nizu, Pukštas ulaskom oživio utakmicu, Rebić bio najbliži golu

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 20. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je otišao na stranu Gorice koja je slavila rezultatom 1:0. Domaćin je jedini pogodak zabio u 43. minuti kada je Pozo šutirao sa 16 metara i postigao pogodak.

Hajduk je slavio u dva susreta s Goricom u aktualnoj sezoni. Prvi je odigran u kolovozu na Poljudu i Bijeli su u njemu pobijedili s 2:0, a u listopadu u Velikoj Gorici bilo je 3:1.

Glavni je sudac utakmice bio Ante Čulina iz Zagreba, pomagali su mu Anto Marić iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac bio Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

Prva je zaprijetila Gorica u 2. minuti kada je Fiolić proigrao Čuića, no obranili su se Splićani. Dvije minute kasnije Pršir je pucao kroz noge Skelina, no Silić je bio siguran na golu. U petoj je minuti Gorica izborila slobodni udarac, ali nisu konkretnije zaprijetili. Šest minuta potom Krovinović je izveo korner na prvu stativu, domaćini su izbili daleko od gola. U 14. je minuti Vrzić ponovno pokušao uposliti Pršira u šesnaestercu Hajduka, no Silić je prvi stigao do lopte.

U 15. je minuti Skoko dodao Rebiću koji je nakon serije "bicikli" pucao iskosa i preko gola. Minutu potom Vrzić je dobio loptu, ušao u kazneni prostor, prevario Sigura i pucao u daljnji desni kut, no lopta je otišla pokraj gola. U 19. je minuti Šego ostao ležati na travnjaku, ukazivala mu se liječnička pomoć, a Livaja je krenuo na zagrijavanje. Tri minute kasnije Krovinović je ubacio iz slobodnog udarca, ali domaćini su odbili loptu. U 23. je minuti Skoko oduzeo loptu i proslijedio do Krovinovića, on do Rebića čiji je ubačaj blokiran. Dvije je minute kasnije Vrzić krenuo prema naprijed, Sigur ga je stigao, a naposljetku je loptu uhvatio Silić. U 26. je minuti mijenjao Hajduk, ranije ozlijeđenog Šegu zamijenio je Livaja. Minutu je potom Krovinović pucao glavom, a Livaja je u nastavku akcije atraktivno pokušao škarice, no nije dobro zahvatio loptu. U 28. je minuti Pozo sjajno uposlio Fiolića koji je pobjegao obrani Hajduka i prošao Silića, no nije uspio dobro ukrotiti loptu, pucao je daleko od okvira gola.

U 33. je minuti Krovinović izveo korner, domaćini su bez većih problema otklonili opasnost. Pet minuta potom nakon duplog pasa Livaje i Sigura, lopta je došla do Skoke koji naposljetku nije pucao. U 40. je minuti Krovinović pucao, lopta se od bloka odbila u korner koji je izveo Krovinović, no ponovno bez konkretnije prijetnje. Minutu potom ubacio je Guillamón, ali Matijaš je bio najviši u skoku i prvi stigao do lopte. U 43. je minuti Gorica došla u vodstvo: Hrgović je izgubio loptu, Čuić ga je okrenuo i poslao je do Šarlije, a njegov odbijanac odlazi do Poze koji ju je primio prsima i nečuvan pucao sa 16 metara pored nemoćna Silića za 1:0.

U dvominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa je Gorica na poluvrijeme otišla s rezultatskom prednošću.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenama u obje momčadi, Pukštas je ušao umjesto Skoke, a Bakić umjesto Fiolića. Odmah po ulasku Pukštas je glavom pokušao dodati Livaji, Filipović je bio siguran, a američki je veznjak pokušao još jednom, no Filipović je odbio u korner iz kojeg Hajduk nije opasnije zaprijetio. U 48. je minuti Livaja pokušaj glavom, ali ravno do ruku Matijaša. U 54. je minuti Pukštas iznudio slobodni udarac, izveo ga je Guillamón koji je ubacio u šesnaesterac Gorice, a naposljetku je Hrgovića pucao pokraj gola. Četiri minute kasnije Rebić je bio u odličnoj situaciji, no ubačaj mu je završio u autu. Potom je Brajković zamijenio Bambu.

U 61. je minuti Brajković pucao, no lopta je zapela na putu do gola. Tri minute kasnije ubacio je Trontelj, Čuić je bio prekratak. U 65. je minuti pucao Pukštas, Matijaš se dobro ispružio i uspio obraniti. Tri minute potom mijenjala je Gorica, Vrzića je zamijenio Kučiš. U 69. je minuti Rebić tražio Pukštasa, prvi na njoj bio je Matijaš. Dvije je minute zatim Sigur proigrao Brajkovića na desnom krilu, on je došao do peterca, a njegova dva pokušaja centaršuta očistili su Filipović i Matijaš.

U 78. je minuti mijenjao Hajduk, Pajaziti i Melnjak zamijenili su Guillamóna i Hrgovića. Minutu potom Pavičić je zamijenio Pršira. U 80. je minuti Pukštas izborio korner, izveo ga je Brajković, a naposljetku je Livaja pokušao prebaciti Matijaša, no nije uspio. S druge je strane Gorica izborila prvi korner na susretu, ali Čuić je poslao loptu preko gola. U 86. je minuti Matijaš požutio zbog odugovlačenja igre. U idućem je napadu Hajduk izborio korner, izveo ga je Brajković, lopta je došla do Livaje koji je primio, ali nije uspio zapucati konkretnije. Minutu potom Hajduk je bio najbliži golu, no bezuspješno. Brajković je odlično ubacio, Matijaš je pogrešno procijenio let lopte i izletio, Rebić je primio loptu i pucao, no Livaja je netom prije pao, a Rebićev je pokušaj završio u Livajinim nogama.

U prvoj minuti petominutne nadoknade pokušao je Krovinović u padu, ali nije uspio opasnije zaprijetiti. U sljedećoj je minuti zaiskrilo između Šarlije i Čuića, obojica su dobila žuti karton. U 4. je minuti Rebić nakon kornera glavom pucao preko gola. Potom je i Livaja pokušao glavom, no Matijaš je obranio.

To je ujedno bila i posljednja prilika susreta, Hajduk je jako loše i umrtvljeno ušao u utakmicu, a probudio se početkom drugog poluvremena ulaskom Pukštasa.

GORICA: Matijaš - Trontelj, Filipović, Perić, Čabraja - Kavelj, Pozo - Fiolić, Pršir, Vrzić - F. Čuić

Klupa: Žarkov, Sahinović, Bakić, Epailly, Erceg, Gashi, Josić, Kučiš, Leš, Pavičić, Pelko, Sule

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Bamba, Skoko, Rebić - Šego

Klupa: Pocrnjić, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Raçi, Melnjak, Pukštas, Brajković, Durdov, Hodak