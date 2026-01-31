GORICA – HAJDUK 1-0: Poluvrijeme u Gorici, opasniji i konkretniji domaćini zabili gol

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 20. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je na poluvremenu 1:0. Gorica je dosta opasnije i konkretnije prijetila, no mreža se zatresla u 43. minuti kada je Pozo šutirao sa 16 metara i zabio gol.

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s četiri boda manje od vodećeg Dinama nakon što su u prošlom kolu poraženi od Istre 1961 na Poljudu rezultatom 1:2.

Gorica je prvu utakmicu nastavka prvenstva odigrala u ponedjeljak te je poražena od Varaždina na domaćem terenu s 2:1. Inače, taj susret je prema rasporedu trebao biti odigran u petak u Varaždinu, međutim zbog zaleđenog travnjaka klubovi su promijenili domaćinstvo te je utakmica odigrana u ponedjeljak. Momčad koju vodi trener Carević trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice.

U odnosu na prošlo kolo Hajdukov trener Garcia opet će na raspolaganju imati Livaju i Rebića koji su dvoboj s Istrom 1961 propustili zbog crvenih kartona koje su dobili u susretu s Vukovarom. U kadru neće biti Mlačić i Almena.

Hajduk je slavio u oba susreta s Goricom u aktualnoj sezoni. Prvi je odigran u kolovozu na Poljudu i Bijeli su u njemu pobijedili s 2:0, a u listopadu u Velikoj Gorici bilo je 3:1.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

Prva je zaprijetila Gorica u 4. minuti kada je Pršir pucao kroz noge Skelina, no Silić je bio siguran na golu. Minutu potom Gorica je imala slobodni udarac, ali nisu konkretnije zaprijetili.

Prva je zaprijetila Gorica u 2. minuti kada je Fiolić proigrao Čuića, no obranili su se Splićani. Dvije minute kasnije Pršir je pucao kroz noge Skelina, no Silić je bio siguran na golu. U petoj je minuti Gorica izborila slobodni udarac, ali nisu konkretnije zaprijetili. Šest minuta potom Krovinović je izveo korner na prvu stativu, domaćini su izbili daleko od gola. U 14. je minuti Vrzić ponovno pokušao uposliti Pršira u šesnaestercu Hajduka, no Silić je prvi stigao do lopte.

U 15. je minuti Skoko dodao Rebiću koji je nakon serije "bicikli" pucao iskosa i preko gola. Minutu potom Vrzić je dobio loptu, ušao u kazneni prostor, prevario Sigura i pucao u daljnji desni kut, no lopta je otišla pokraj gola. U 19. je minuti Šego ostao ležati na travnjaku, ukazivala mu se liječnička pomoć, a Livaja je krenuo na zagrijavanje. Tri minute kasnije Krovinović je ubacio iz slobodnog udarca, ali domaćini su odbili loptu. U 23. je minuti Skoko oduzeo loptu i proslijedio do Krovinovića, on do Rebića čiji je ubačaj blokiran. Dvije je minute kasnije Vrzić krenuo prema naprijed, Sigur ga je stigao, a naposljetku je loptu uhvatio Silić. U 26. je minuti mijenjao Hajduk, ranije ozlijeđenog Šegu zamijenio je Livaja. Minutu je potom Krovinović pucao glavom, a Livaja je u nastavku akcije atraktivno pokušao škarice, no nije dobro zahvatio loptu. U 28. je minuti Pozo sjajno uposlio Fiolića koji je pobjegao obrani Hajduka i prošao Silića, no nije uspio dobro ukrotiti loptu, pucao je daleko od okvira gola.

U 33. je minuti Krovinović izveo korner, domaćini su bez većih problema otklonili opasnost. Pet minuta potom nakon duplog pasa Livaje i Sigura, lopta je došla do Skoke koji naposljetku nije pucao. U 40. je minuti Krovinović pucao, lopta se od bloka odbila u korner koji je izveo Krovinović, no ponovno bez konkretnije prijetnje. Minutu potom ubacio je Guillamón, ali Matijaš je bio najviši u skoku i prvi stigao do lopte. U 43. je minuti Gorica došla u vodstvo: Hrgović je izgubio loptu, Čuić ga je okrenuo i poslao je do Šarlije, a njegov odbijanac odlazi do Poze koji ju je primio prsima i nečuvan pucao sa 16 metara pored nemoćna Silića za 1:0.

U dvominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa je Gorica na poluvrijeme otišla s rezultatskom prednošću.

GORICA: Matijaš - Trontelj, Filipović, Perić, Čabraja - Kavelj, Pozo - Fiolić, Pršir, Vrzić - F. Čuić

Klupa: Žarkov, Sahinović, Bakić, Epailly, Erceg, Gashi, Josić, Kučiš, Leš, Pavičić, Pelko, Sule

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Bamba, Skoko, Rebić - Šego

Klupa: Pocrnjić, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, raci, Melnjak, Pukštas, Brajković, Durdov, Hodak