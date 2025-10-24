GORICA – HAJDUK 0-1: Hajduku poništen drugi gol

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 11. kola SuperSport HNL.

Hajduk ovaj susret dočeke na drugom mjestu prvenstvene tablice s istim brojem bodova te nešto lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Bijeli su upisali uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Istre 1961. Slavila je momčad trenera Garcije s 3:0, dvostruki strijelac bio je Šego, a jedan pogodak postigao je Almena.

Gorica koju trenira Hajdukov nekadašnji igrač Mario Carević trenutačno zauzima osmu poziciju prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu na domaćem su terenu poraženi s 3:1 od Varaždina.

Zbog četvrtog žutog kartona u momčadi Hajduka sigurno neće biti Pajazitija, a kod Gorice Čabraje. Također, trener Garcia potvrdio je da zbog ozljeda nema Livaje, Brajkovića, Dialla i Skelina.

Hajduk i Gorica odmjerili su snage na Poljudu u 2. kolu SuperSport HNL, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Benrahoua i Šege.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Vučković, a asistent VAR suca Luka Pušić, obojica iz Zagreba.

U trećoj je minuti Hajduk prvi zaprijetio na utakmici preko Almene čiji je slobodni udarac ispod grede iščupao Matijaš i odbio u korner, a nakon kojeg je Hajduk došao u vodstvo. Korner je ponovno izveo Almena, Hrgović je spustio do Šarlije koji je zabio za 0:1.

U 37. je minuti Čuić bio u prilici, Ivušić je obranio i predriblao ga, a nakon toga Hajduk je krenuo prema naprijed i zabio: Pukštas je odigrao dijagonalu do Rebića koji je proslijedio do Hrgovića. Mladi je bek ubacio na drugu stranu, Pukštas poslao glavom dalje do Krovinovića koji je zatresao mrežu za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog Šegina zaleđa koji je dirao loptu netom prije no što je Krovinović zabio, a nakon provjere, gol je poništen.

GORICA: Matijaš, Perić, Filipović, Leš, Duraković, Trontelj, Pozo, Kavelj, Pavičić, Pršir, Čuić.

Klupa: Žarkov, Došen, Josić, Gurlica, Kasumović, Bakić, Vrzić, Fiolić, Pelko, Kučiš, Gashi

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Raci, Melnjak, Bamba, Capan, Durdov, Skoko