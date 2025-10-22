Close Menu

Gori u središtu Beogradu, čuli se pucnjevi i eksplozije

Prema snimkama s mjesta događaja vidi se gust crni dim koji se uzdiže iznad centra grada

Veliki požar izbio je danas u središtu Beograda, u parku Ćirilo i Metodije, poznatom kao Ćaćilend, a prema snimkama s mjesta događaja vidi se gust crni dim koji se uzdiže iznad centra grada.

 

Gorio šator ispred zgrade Skupštine

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila šator postavljen ispred zgrade Narodne skupštine Srbije. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara, prenosi Index.

Na snimkama se vidi da je policija oborila jednu osobu na tlo i privela je, no zasad nije poznato ima li ta osoba veze s požarom.

 

Svjedoci čuli eksplozije i pucnje

Oporbeni zastupnici koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi Skupštine izjavili su da su čuli eksplozije i pucnje.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije potvrdilo je za portal Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati te da je vatra u međuvremenu lokalizirana.

Vatrogasci i policija još su na terenu, a uzrok požara bit će utvrđen očevidom..

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0