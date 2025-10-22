Gori u središtu Beogradu, čuli se pucnjevi i eksplozije

Veliki požar izbio je danas u središtu Beograda, u parku Ćirilo i Metodije, poznatom kao Ćaćilend, a prema snimkama s mjesta događaja vidi se gust crni dim koji se uzdiže iznad centra grada.

Za sada po prvim informacijama gori Ćacilend. Čula se pucnjava, moguće je da ima ranjenih.... pic.twitter.com/JEAiU5WeF6 — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) October 22, 2025

Gorio šator ispred zgrade Skupštine

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila šator postavljen ispred zgrade Narodne skupštine Srbije. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara, prenosi Index.

Na snimkama se vidi da je policija oborila jednu osobu na tlo i privela je, no zasad nije poznato ima li ta osoba veze s požarom.

Gori Ćacilend.

Obezbeđenje Skupštine nas upozorava da se sklonimo, jer kažu da

IMA MUNICIJE!!! pic.twitter.com/FRO5gCwtkk — Dušan Nikezić (@dusannikezic) October 22, 2025

Svjedoci čuli eksplozije i pucnje

Oporbeni zastupnici koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi Skupštine izjavili su da su čuli eksplozije i pucnje.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije potvrdilo je za portal Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati te da je vatra u međuvremenu lokalizirana.

Vatrogasci i policija još su na terenu, a uzrok požara bit će utvrđen očevidom..