Google ukida popularnu aplikaciju: Stiže zamjena, ali hoće li zadovoljiti korisnike?

Google se priprema ukinuti jednu od svojih najprepoznatljivijih i najomiljenijih usluga nakon devet godina postojanja.

Tehnološki div već je poznat po tome što redovito ukida proizvode i aplikacije, a uskoro će još jedan otići u povijest. Google Assistant počet će se uklanjati s Android uređaja početkom iduće godine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Riječ je o dijelu Googleova plana da zamijeni ovog glasovno upravljanog pomoćnika svojom novijom i snažnijom umjetnom inteligencijom Gemini.

Nadograđuju se postojeće usluge

Google Assistant lansiran je 2016. i bio je izravni konkurent Appleovoj Siri i Amazonovoj Alexi.

U ožujku ove godine Google je potvrdio da će Google Assistant biti nadograđen na Gemini, prenosi N1.

"Kasnije ove godine klasični Google Assistant više neće biti dostupan na većini mobilnih uređaja niti će biti dostupan za nova preuzimanja u trgovinama aplikacija. Osim toga, nadogradit ćemo tablete, automobile i uređaje koji se povezuju s vašim telefonom, poput slušalica i satova, na Gemini. Također donosimo novo iskustvo, pokretano Geminijem, kućnim uređajima poput zvučnika, zaslona i televizora. Veselimo se što ćemo s vama podijeliti više detalja u sljedećim mjesecima. Do tada će Google Assistant nastaviti raditi na tim uređajima."

Google je zatim u listopadu otkrio da lansira novi Gemini Home AI koji će zamijeniti Google Assistant na pametnim kućnim uređajima. Tada je Google najavio da će novi Google Home Speaker biti predstavljen u proljeće 2026., prenosi The Sun.

Sada je tvrtka objavila novu izjavu na svojim stranicama za korisničku podršku, otkrivajući konkretan datum gašenja Google Assistanta. Ažuriranje je objavljeno na stranici tehničke podrške za Android Auto, ali se također odnosi i na "većinu mobilnih uređaja".

"Gemini zamjenjuje Google Assistant na većini mobilnih uređaja. Gemini će razumjeti iste naredbe kao Google Assistant i omogućit će vam prirodniji govor. Google Assistant i dalje je dostupan do ožujka 2026.", priopćio je Google.

Prebacivanje na Gemini

Nije jasno odnosi li se rok gašenja na sve uređaje koji koriste Google Assistant ili samo na telefone i automobile. No važno je napomenuti da, poput Apple CarPlaya, Android Auto radi preko telefona, a nije sastavni dio automobila.

U svakom slučaju, čini se gotovo sigurnim da će Google Assistant za većinu korisnika biti ukinut početkom iduće godine. Umjesto njega, korisnici će biti prebačeni na Gemini, najnoviju verziju Googleove umjetne inteligencije.

Usluga se u početku zvala Bard kada je lansirana početkom 2023., ali ju je Google početkom 2024. rebrendirao u Gemini, naziv koji se sada koristi za chatbot i AI modele. Također, Google je ranije ove godine predstavio i Gemini for Home, verziju Geminija namijenjenu pametnim kućama, koja se povezuje s kućnim uređajima poput rasvjete i grijanja.