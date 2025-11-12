Google izdao upozorenje za sve koji imaju mobitel ili računalo

"Zlonamjerni akteri distribuiraju štetne aplikacije prerušene u legitimne VPN usluge na raznim platformama kako bi ugrozili sigurnost i privatnost korisnika“, poručuju iz Googlea.

Dodali su i da ti akteri često imitiraju poznate i pouzdane VPN brendove za poslovne ili privatne korisnike ili koriste metode socijalnog inženjeringa, poput seksualno sugestivnih oglasa ili iskorištavanja geopolitičkih događaja, kako bi ciljali ranjive korisnike koji traže siguran pristup internetu, prenosi N1.

Google upozorava da, nakon što se instaliraju, takve aplikacije mogu poslužiti kao sredstvo za isporuku opasnih zlonamjernih programa.

Google je naveo da to uključuje programe za krađu podataka (info-stealere), trojance za udaljeni pristup (RAT) i bankarske trojance koji mogu ukrasti osjetljive podatke poput povijesti pregledavanja, privatnih poruka, financijskih podataka i informacija o kripto-novčanicima.

Virtualne privatne mreže, poznatije kao VPN-ovi, stvaraju sigurnu i šifriranu internetsku vezu za uređaje, skrivajući korisnikovu mrežnu aktivnost od kriminalaca ili zlonamjernih aktera.

VPN-ove je moguće koristiti na mobitelima, tabletima, računalima i prijenosnicima, a pomažu u sigurnijem pregledavanju interneta.

U svom službenom upozorenju na web-stranici, Google je pozvao korisnike da VPN aplikacije preuzimaju isključivo iz službenih izvora i da provjere ima li aplikacija oznaku VPN u trgovini Google Play.