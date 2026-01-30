Gonzalo Garcia oduševljen Sigurdssonovim napadom na EHF: "Svidjela mi se ta izjava"

Fenomenalna hrvatska rukometna reprezentacija, sve ono fantastično što rade na aktualnom Europskom prvenstvu kao i sve ono ružno što im se događa u organizaciji Europske rukometne federacije (EHF) prati se i komentira u svakom kutku Lijepe naše.

Nekako je dojam da je sve skupa otišlo na jednu novu razinu posebice nakon istupa izbornika Dagura Sigurdssona na službenoj konferenciji za medije uoči polufinala.

Indirektno je to potvrdio i Hajdukov trener Gonzalo Garcia koji se dotaknuo rukometa u najavi gostovanja u Velikoj Gorici.

"Nisam imao vremena gledati rukomet, ali volim gledati i otići na košarku. Međutim, pratio sam izjavu hrvatskog izbornika Sigurdssona i svidjela mi se. Nevjerojatno je da je Hrvatska dobra u toliko sportova. Vaterpolo, rukomet, košarka, to je čudo", izjavio je Garcia, piše Gol.hr.