Gonzalo Garcia dolazi na klupu Hajduka

Gonzalo Garcia postat će novi trener Hajduka. Kako je potvrđeno Indexu, prelazak aktualnog trenera Istre na Poljud trebao bi biti finaliziran do utorka. Ugovor još nije potpisan pa se situacija i dalje može promijeniti, ali to je malo vjerojatno i Garcia bi do kraja tjedna trebao biti i službeno predstavljen. Hajduk je tako nasljednika Gennara Gattusa odabrao unutar SuperSport HNL-a.

Garcia je bio jedan od nekoliko kandidata koje je Hajduk razmatrao, ali i jedini među njima koji dolazi iz SuperSport HNL-a. Garcia trenira Istru od početka ove godine, a to mu je drugi mandat u Puli. Istru je vodio i u kompletnim sezonama 2021./22. te 2022./23.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S Istrom je bio nadomak Europe

S Istrom je završio na šestom mjestu sa samo bodom manje od Varaždina na četvrtom mjestu, koje bi moglo voditi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. U 18 utakmica drugog dijela sezone izgubio je samo tri puta, a uz to je imao sedam pobjeda i osam remija.

Garcia je 41-godišnjak rođen u Urugvaju, a s 13 godina se preselio u Španjolsku, za koju je igrao u U-17 i U-19 selekcijama. Također je bio u Realovoj školi nogometa. Najveći dio igračke karijere proveo je u Nizozemskoj, gdje je u Twenteu 2019. i započeo samostalnu trenersku karijeru. Iz Twentea je došao u Istru, a između dva mandata u Puli vodio je i portugalsku Aroucu.