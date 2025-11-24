Gojak prozvao vijećnike Centra: “Lakše je baciti dimnu zavjesu nego naučiti kako funkcionira proračun”

Splitski gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak osvrnuo se na odbijanje prijedloga rebalansa proračuna, poručivši da je riječ o potezu koji, kako kaže, pokazuje nerazumijevanje osnovnih mehanizama gradskog financiranja među vijećnicima Centra.

“Vjerovao sam da će vijećnicima Centra ova situacija s vremenom sjesti i da će konačno shvatiti kako proračunsko planiranje funkcionira. Rebalans je potpuno legitiman alat kojim se od predstavničkog tijela traži potvrda onoga što izvršno tijelo radi,” istaknuo je Gojak.

Prema njegovim riječima, pred gradske je vijećnike došao prijedlog da se u proračunski okvir uvrsti ono što je, tijekom svog mandata, provodio bivši gradonačelnik Ivica Puljak. “Vijećnici Centra su to podrugljivo odbili,” dodao je.

Komentirao je i kaznenu prijavu koja je pokrenula političke rasprave posljednjih dana. “Prijavu je gradonačelnik Šuta samo poslao, a samu prijavu bivšem gradonačelniku su priuštili njegovi najbliži suradnici. Ali očito je lakše još jednom baciti dimnu zavjesu lažnom prijavom nego konačno nešto naučiti,” poručio je Gojak.