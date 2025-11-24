Skoko prijavio Plenkovića: "Neće ga valjda u zatvor poslati Tomislav Šuta?"

Splitski gradski vijećnik i član Centra Igor Skoko podnio je danas prijavu protiv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića i Osijeka Ivana Radića, zbog – kako navodi – mogućeg kršenja Zakona o proračunu.

Skoko je potez objasnio time da je postupio „po uzoru na Tomislava Šutu“, koji je prethodno prijavio gradonačelnika Splita Ivicu Puljka, a sve zbog navodnog ugovaranja i preuzimanja obveza koje nisu bile planirane proračunom.

"Osobno, smatram da se radi o normalnom i redovnom načinu poslovanja gradova/države, ali ako se zaista radi o kršenju zakona kako smatra Tomislav Šuta, logično je da najveću krivnju na leđima nosi Andrej Plenković (jer upravlja najvećim proračunom u državi)", poručio je Skoko.

Naveo je i da, prema dostupnoj dokumentaciji, Vlada priznaje kako je preuzela obveze koje nisu bile prethodno planirane u državnom proračunu. Zbog toga, kaže, sada očekuje kako će postupiti Ministarstvo financija u „četiri identična slučaja“.

Vijećnik je završio ironičnim pitanjem: "Neće valjda Andreja Plenkovića u zatvor poslati Tomislav Šuta?"