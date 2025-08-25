Godinama je tukao i prijetio da će je ubiti pred njihovim maloljetim djetetom. Policija mu u kući pronašla revolvere, streljivo i minu

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 46-godišnjeg muškarca kojeg terete da je godinama zlostavljao svoju izvanbračnu partnericu i prijetio joj, dok je njihovo maloljetno dijete bilo prisutno.

Prema optužnici, muškarac je od 2019. do srpnja 2023. partnericu vrijeđao, zastrašivao i fizički napadao. U više navrata ju je udarao i prijetio da će je ubiti.

Posebno težak incident dogodio se u srpnju prošle godine, kada ju je nakon svađe odgurnuo u kupaonicu, ugurao u tuš kabinu, udarao u glavu i prijetio da će joj "rastvoriti glavu". Sve to odvijalo se pred djetetom, koje je bilo uznemireno i plakalo.

Pretresom mu u kući našli dva revolvera, hrpu streljiva i eksplozive

Tužiteljstvo ga tereti i da je u stanu u Rijeci i šupi držao dva revolvera, više od 140 komada streljiva, vojnu minu i eksplozivne tvari. Predmeti su mu oduzeti prilikom pretrage.

Općinsko državno odvjetništvo predložilo je da mu se za kaznena djela nasilja u obitelji, povrede djetetovih prava, prijetnje te nedozvoljenog posjedovanja oružja izrekne jedinstvena kazna zatvora od godinu dana, uvjetno na četiri godine. Uz to, predloženo je produljenje mjera opreza koje su mu ranije određene, piše Index.