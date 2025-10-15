Glumili da žele pomoći čovjeku koji je pao pa ga opljačkali

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim mladićem i 33-godišnjom ženom. Njih dvoje se sumnjiči da su zajedno izvršili kazneno djelo razbojništva, a 33-godišnjakinju se sumnjiči i za kazneno djelo računalne prevare.

23-godišnjak i 33-godišnjakinja su u subotu oko 15:30 sati zajedno došli do parka koji se nalazi ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Božidara Adžije. Tamo su uočili da je 59-godišnjak, kojem se torbica nalazila ovješena preko prsnog koša, pao na tlo uslijed vrtoglavice.

Približili su mu se s namjerom da ga opljačkaju. 33-godišnjakinja mu je pomogla da se ustane, dok mu je 23-godišnjak prišao s leđa i gurnuo ga. 59-godišnjak je tada udario glavom o tlo i izgubio svijest.

Završili su u pritvoru

Osumnjičenici su žrtvi uzeli torbicu u kojoj su se nalazili dokumenti, mobitel, bankovna kartica, ključevi vozila i udaljili se s mjesta događaja. Iz torbice su izvadili i zadržali mobitel, karticu te ključeve. Dolaskom do obližnje ulice, 33-godišnjakinja je u kantu za smeće bacila torbicu zajedno s preostalim predmetima koje nisu prethodno izvadili iz torbice.

33-godišnjakinja je nešto kasnije na obližnjem kiosku koristila ukradenu karticu i kupila artikle u manjem novčanom iznosu. Potom je s 23-godišnjakom otišla do trgovine, gdje je ukradenom karticom kupila artikle u iznosu od desetak eura.

Nakon toga se vratila do kioska i ponovno ukradenom karticom kupila artikle. Zatim je pokušala provesti transakciju u obližnjoj trgovini, ali je transakcija odbijena. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 830 eura.

Osumnjičeni su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku. Posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Kći žrtve: Napali su ga Romi

Podsjetimo, u Facebook grupi "Naša Trešnjevka, naš kvart" javila se Azra Posavec-Tušek koja je objavila da je pretučen i opljačkan njezin otac, 59-godišnji hrvatski branitelj. Riječ je o čovjeku krhkoga zdravlja, naglasila je njegova kći.

Napali su ga, kako je navela, muškarac i žena romske nacionalnosti koji su mu, prema prvim informacijama, prišli na ulici, a nakon kratkog razgovora fizički ga napali i opljačkali.

Prema riječima Azre Posavec-Tušek, napad se dogodio nakon što je žrtvi, kojoj je pozlilo, prišla žena i pitala ga je li dobro. U tom trenutku pojavio se muškarac koji ga je, kako tvrdi, udario u glavu, nakon čega su ga oboje nastavili tući dok je ležao na podu, podsjeća Index.

Napadači su mu uzeli mobitel, osobne dokumente i ključeve automobila marke Škoda. Novca, prema riječima obitelji, nije imao.

Posavec-Tušek navodi da je njezin otac ranije prebolio rak, zbog čega je prošao dvije operacije i zračenja, te je pretrpio tri moždana udara. Potvrdila je da je nakon napada završio u bolnici. "Srećom su nakon napada naišla dvoje dobrih ljudi koji su mu pomogli i pozvali policiju i hitnu pomoć", prepričala je Posavec-Tušek, dodavši da u samom trenutku napada nikoga nije bilo u blizini.