Glazbeno-scenska legenda "Krunidba kralja Tomislava" – jedno od najvećih djela hrvatske glazbe u 21. stoljeću otvara sezonu u HNK Split

U utorak, 30. rujna 2025. u 20 sati, na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Split održat će se premijera glazbeno-scenske legende "Krunidba kralja Tomislav". Riječ je o monumentalnom djelu nastalom iz glazbeno-književnog pera Darka Domitrovića i Mira Gavrana koje povezuje povijesnu simboliku s bogatom glazbenom tradicijom. Djelo se izvodi u povodu 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva i Dana Splitsko-dalmatinske županije, u sklopu višednevnog programa obilježavanja.

"Krunidba kralja Tomislava" već sada predstavlja jedno od najznačajnijih djela hrvatske glazbene baštine s početka ovog stoljeća. Djelo u glazbi i scenskom obliku evocira povijesni trenutak u kojem je Hrvatska ušla u europsku povijest kao samostalno kraljevstvo, a kralj Tomislav postao trajni simbol državnosti i identiteta. Nakon praizvedbe u Tomislavgradu u lipnju ove godine i nedavne izvedbe u Mostaru, Split ima povijesnu čast biti mjesto praizvedbe "Krunidbe kralja Tomislava" u Republici Hrvatskoj.

Realizacija ovog projekta rezultat je suradnje Splitsko-dalmatinske županije, Matice hrvatske i triju nacionalnih kazališta – HNK Split, HNK Zagreb i HNK Mostar. Time je Split još jednom potvrđen kao kulturno središte Hrvatske u kojem se povijesna baština i suvremeno stvaralaštvo isprepliću na najsvečaniji način.

Premijera u Splitu bit će glazbeno-scenski vrhunac obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva i Dana županije. Uz orkestar i zbor HNK Split, nastupit će istaknuti solisti, Josipa Bilić, Roko Radovan i Siniša Štork, pod dirigentskom palicom maestra Igora Tatareviča. Režiju potpisuje Robert Raponja.

Splitska publika će ovom izvedbom "Krunidbe kralja Tomislava" imati prigodu doživjeti jedinstvenu umjetničku sintezu povijesti, glazbe i scenskog izraza.