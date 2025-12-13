Glazbeni program Zimske Adventure u Trogiru nastavlja se uz velika imena domaće scene: sinoć Aerodrom, večeras Jole!

Sinoć je na pozornici Zimske Adventure u Trogiru održan koncert legendarne grupe Aerodrom, koji je privukao brojne posjetitelje i ispunio središte grada odličnom atmosferom. Publika je uživala u poznatim hitovima koji su obilježili domaću rock scenu, a trg je bio ispunjen dobrom energijom i blagdanskim ugođajem.

Subota ujutro nam je, sad već tradicionalno, rezervirana za dječji program – jutro započinjemo sa predstavom Dan u laboratoriju Djeda Mraza, nastavljamo s dočekom svete Luce, a završavamo koncertom učenika Glazbene škole Josip Hatze „Trogirska pisma“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glazbeni program Zimske Adventure nastavlja se i večeras, kada će s početkom u 21 sat nastupiti Jole, jedan od najpopularnijih izvođača domaće zabavne glazbe. Očekuje se još jedna večer ispunjena glazbom, zabavom i pravim adventskim ozračjem.

Zimska Adventura u Trogiru i dalje nudi bogat program za sve generacije, potvrđujući se kao nezaobilazno mjesto blagdanskih događanja u srcu grada.