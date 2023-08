Glazbene večeri na tvrđavi Kamičak uz jazz rock sastav Chui i Dinka Šarića – pogodak u sridu!

U subotu 20. kolovoza, u sklopu događaja Glazbene večeri na tvrđavi Kamičak, u organizaciji Turističke zajednice grada Sinja te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatske turističke zajednice, Grada Sinja i Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije, uspješno su održani koncerti Dinka Šarića i jazz rock senzacije CHUI.

Turistička zajednica grada Sinja već nekoliko godina organizira uspješne i iznimno dobro posjećene koncerte klasične, ali i tradicijske te jazz glazbe.

U sklopu manifestacije Glazbene večeri na tvrđavi Kamičak do sada su koncerte održali: Akademski harmonikaški orkestar „Ivan Goran Kovačić“, Sara Reinar, Jazz swing kvintet „Repassage“, Puhački kvintet „Kalamos“, udaraljkaški ansambl „Sudar Percussion“, etno glazbenica Dunja Knebl sa sastavom Kololira i etno sastav Veja, Ratko Zjača – Stefano Bedetti i Nocturnal Four, ZZ Quartet te trio Ex Ponto, TRIO VENTUS, kvartet Papandopulo, duo Sara i Željko Brodarić Jappa, Black Coffee i Trio Sudar Percussion.

Pravi glazbeni pogodak u sridu, za Sinjane i goste, bio je ovogodišnji nastup fantastičnog kvarteta CHUI i Dinka Šarića.

Unatoč kiši koja je kratko prekinula nastupe, zahvaljujući ovim vrsnim glazbenicima te izvrsnoj sinjskoj deliciji sinjskim uštipcima OPG barba Edo Crljen, publika se nije dala smesti, te je zajedno s izvođačima sačekala njen prestanak i nastavila uživati u vrhunskim izvedbama pod vedrim nebom.

O izvođačima: Chui su mladi hrvatski kvartet koji njeguje ponešto drugačiji pristup rocku i jazzu. Spoj suvremene klupske plesne glazbe u kombinaciji s jazzom, elektronikom i rock’n’roll beskompromisnim pristupom već s prvim albumom („Chui“ Dancing Bear 2012.) osigurao im je kultni status na hrvatskoj glazbenoj sceni. Krajem 2013. godine za Dancing Bear objavljuju i drugi album The Second Arrival koji kao i prvijenac dobiva samo pohvale od glazbene kritike i publike. Godine 2015. pak, Chui objavljuje treći album Third Sun From The Stone koji je, osim što je pobrao samo odlične kritike, na skoro svim top listama proglašen za domaći album godine što do sad nije uspjelo ni jednom jazz sastavu u Hrvatskoj. Godine 2017. Chuievci su snimili album Chui ovu glazbu s Jazz orkestrom Hrvatske radio televizije s kojim su rasprodali nekoliko koncerata uključujući i onaj u Velikom pogonu Tvornice kulture, a snimili su i pjesmu s hrvatskom glazbenom divom Josipom Lisac koja je već od mnogih medija proglašena pjesmom godine. Album Chui ovu glazbu donio im je i dva Porina, jedan za najbolji jazz album i drugi za najbolju jazz izvedbu.

Chui nastupa u sastavu: Toni Starešinić – klavijature & elektronika, Vojkan Jocić – sax & elektronika, Ivan Levačić – bubnjevi, Konrad Lovrenčić – bass.

Chui je nastupio kao predgrupa Medeski Scofield Martin & Wood (us), Etienne Mbappé & Su La Take (cam & fra), DKV Trio Hamid Drake, Ken Vandermark & Kent Kessler (us), Moon Hooch (us), Volcan Gonzalo Rubalcaba, Giovanni Hidalgo, Jose Gola & Horacio Hernandez (Cuba) Tarana (us)…

Mišljenja glazbenih kritičara: „Jedno od najboljih ovogodišnjih izdanja i ozbiljni pretendenti za Porina u više kategorija (jazz, instrumental, aranžman…), Album za svaku preporuku!“ Dubravko Jagatić za Tportal … „Po svemu sudeći“Third Sun From The Stone“ je ponajbolji domaći jazz album nakon 2004. kad je Boško Petrović objavio briljantni „B.P.Blues“ i najizgledniji kandidat za hrvatsko album godine“, Ilko Čulić za 24sata EXPRESS „Internacionalno relevantan hrvatski jazz proizvod,“ Aleksandar Dragaš za Jutarnji list, „Domaći album godine,“ Mislav Miličević za soundguardian.com, „Jedina granica su njihovi instrumenti i mašta…“, Anđelko Jurkas za hot.net.hr, „Riječ je o albumu bez slabog trenutka, istovremeno futurističkom i staromodnom uz koji možete guštati u sviračkom umijeću ovih zaista fantastičnih glazbenika“, Vedran Harča za Rolling Stone, „Chuijte i pochuijte SJAJAN ALBUM!“, Zlatko Gall za Slobodnu Dalmaciju, „Chui se nedvojbeno može doživjeti kao jednu od trenutačno najjačih domaćih koncertnih rock atrakcija…“, Janko Heidl za ravnododna.com.

Chui je nastupio na: INmusic festival, Dimensions festival, ZEZ, MENT festival, Liburnia Jazz festival, Ferragosto Jam, Super Uho, Dubrovačke Ljetne Igre, velika dvorana Vatroslava Lisinskog, Sava Centar Beograd, Prilep Jazz Weekend, Veliki pogon Tvornice Kulture, nastupali su i šire po Europi, od Francuske preko Nozozemske do nastupa na Kaunas Beinalu u Litvi.

Na ovogodišnjim glazbenim večerima na tvrđavi Kamičak izveli su skladbe s novog albuma Zagreb Berlin te nekoliko s ranijih albuma.

Gitarist Dinko Šarić, glazbenik je koji od svoje šeste godine svira gitaru, a prve akorde naučio ga je njegov stric, pokojni Stipe Šarić. Od uzora, poput Mark Knopflera koji je najzaslužniji što svira uglavnom prstima, bez trzalice, ističu se J.J. Cale, Ry Cooder, Duane Allman, Albert Lee, a kasnije i Tommy Emmanuel, Merle Travis, Chet Atkins, Jerry Reed ... . Dinko svira samo fingerstyle, kao vrhunski 'one man band', a svirao je poznate evergreene i stvari navedenih virtuoza na svojoj "Lucille" Maton EBG 808 (mouse).

Moderator Glazbenih večeri na tvrđavi Kamičak bio je prof. Branimir Romac.

Reportažu s ovogodišnjih Glazbenih večeri donosimo vam na poveznici: https://youtu.be/jgibQTqpkNo.

Iskreno se zahvaljujemo svima koji su nam pomogli da se uspješno održe desete po redu Glazbene večeri na tvrđavi Kamičak, posebno: Audio Domazet, Mislavu Latincu, tvrtki Kamičak d.d., fotografu Roku Pavlinušiću, televizijskoj ekipi AD Media, Nikoli Križancu, medijskim pokroviteljima lokalnim portalima Ferata i Sinjska rera, Hit radiju, te regionalnim medijskim pokroviteljima Dalmacija Danas i Dalmatinski portal, te prije svih nevjerojatnoj publici koja je o(p)stala unatoč lošim vremenskim uvjetima!