Glazbena diva pred 20 tisuća ljudi zasjala u modnoj kombinaciji Anamarije Asanović: "Nemam riječi da vam kažem koliko se osjećam zahvalno…"

Vlasnica jednog od najljepših vokala hrvatske glazbene scene Doris Dragović ponovno je dokazala da ni nakon četiri desetljeća karijere ne silazi s vrha. Briljantnim nastupom u zagrebačkoj Areni oduševila je gotovo 20 tisuća obožavatelja, koji su u glas pjevali njezine najveće hitove.

- Nemam riječi da vam kažem koliko se osjećam zahvalno i koliko me zadužite kada ovako dođete i provedete svoj dan, svoju večer sa mnom! Neprocjenjivo! – poručila je glazbena diva publici u Areni.

Posebno emotivno bilo je kada se prisjetila pokojnog kolege Jasmina Stavrosa i zapjevala jedan od njegovih najvećih hitova - Umoran, koji je publika dočekala s oduševljenjem.

Uz pratnju dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki i saxofonistice Lane Škrgatić otpjevala je pjesmu glazbene legende Tine Turner We don’t need another hero. Upravo ovom pjesmom se zahvalila i Zagrepčankama, te prisjetila anegdote:

- Zagrepčanke su me puno zadužile u životu, jeste li znali da su me na veličanstveni put kada smo išli s pjesmom Marija Magdalena u Izrael ispratile zagrebačke mažoretkinje? Bila je rana zora, jutro, ali one su došle. Mi smo se radi toga već osjećali kao kraljevi, kao pobjednici…još je puno Zagrepčanki u mome životu…

U jednom trenutku Doris je pozornicu prepustila orkestru i gostima Martinu Kutnaru na violončelu i Mateju Mihaljeviću na violini. Glazbeno zadovoljstvo u prepunoj zagrebačkoj Areni sa svojim bendom upotpunio je Ante Gelo.

Na poseban način Doris je najavila svoju pjesmu Jedini, koju je posvetila suprugu koji se nalazio u publici.

Pjesmama uz koje su odrastale generacije okupljene je uistinu provela kroz vrijeme kao što je i najavila na početku koncerta.

Selim ti ja, Željo moja, Ti, Krivi ljudi, Zemlja i stina, Dajem ti srce, Marija Magdalena, Ljubav stara, Baklje ivanjske,…a maestralan koncert koji je trajao gotovo tri sata završio je bezvremenskim hitom Malo mi za sriću triba.

Sve ću vas zaključat u srce, tamo vam je mjesto i ponijeti sa sobom u život, riječi su kojima se glazbena diva oprostila od publike, na prvom, od rasprodana dva koncerta u zagrebačkoj Areni. Vjernim fanovima obećala je da će se i za par godina vratiti na najveću hrvatsku pozornicu.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje Foto: Mario Poje