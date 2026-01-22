Glazbena čarolija Frajli ponovno u Lisinskom: Boemska turneja kreće iz Zagreba s puno iznenađenja

Ambasadorice dobre zabave, jedinstvene The Frajle, vraćaju se u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u Zagrebu 3. ožujka 2026. godine! Publiku koja ih već s prvim taktovima prati na nogama ponovno očekuje koncert prepun emocija, energije, humora i glazbene čarolije.

Nakon što su već tradicionalno, iz godine u godinu, s lakoćom rasprodale Lisinski i oduševile dupkom punu dvoranu koja ih je ispratila dugim ovacijama, The Frajle ponovno dolaze kako bi zahvalile vjernoj zagrebačkoj publici i priredile novu nezaboravnu večer o kojoj će se dugo pričati.

"Bit će još glasnije, emotivnije i – još više naše," poručuju Nataša Mihajlović te sestre Jelena i Nevena Buča, naglašavajući kako ih uz ovu dvoranu vežu neke od najljepših uspomena u karijeri. Ovaj koncert početak je njihove 'Boemske turneje' tijekom koje planiraju koncerte u nekim od najljepših koncertnih prostora diljem Hrvatske.

"Tamburaši", "Ich liebe dich", “ Moje duše duša”...

Trećeg ožujka zagrebačku publiku očekuje višesatni glazbeni spektakl u kojem će se pjevati, smijati, dijeliti priče i slaviti život. Uz dobro poznate hitove, The Frajle pripremaju i nova iznenađenja - među kojima su posebni gosti koji su i proteklih godina bili dio repertoara u Lisinskom. Osim autorskih pjesama kao što su "Tamburaši", "Ich liebe dich", “ Moje duše duša”, Frajle će ponovno izvesti i legendarne obrade “Meni trebaš ti” , ali i poznate čardaš ritmove poput "Moja mala nema mane”, "Evo banke cigane moj" i mnoge druge kojima su osvojile publiku diljem regije prije više od 15 godina.

“Prošli put dvorana je disala kao jedno i nitko nije otišao kući ravnodušan. Upravo to želimo ponovno - da svatko tko dođe osjeti čaroliju koju nosi glazba, zajedništvo i pripadanje te s nama stvori večer koju ćemo svi pamtiti. Ne želimo da nas publika samo sluša, već da zajedno s nama proživi svaku pjesmu," zaključuju The Frajle.

Nije tajna da The Frajle i zagrebačka publika imaju poseban odnos koji iz koncerta u koncert postaje sve snažniji. Na pozornici Lisinskog ponovno će zablistati njihov prepoznatljiv scenski šarm, toplina i spontanost kojima osvježe svaku pjesmu i svaki trenutak proveden s publikom. Upravo taj spoj vrhunske glazbene profesionalnosti, jedinstvene ženske energije i neposrednosti pretvara njihove nastupe u prave male glazbene priče ispunjene smijehom i emocijama od prve do posljednje sekunde. Svaki koncert donosi novu dozu iznenađenja, svježine i talenta, a atmosfera koju stvaraju svojom iskrenošću i spontanošću razlog je što se njihovi nastupi pamte i željno iščekuju iznova.

Novosadske umjetnice ove godine slave 17. rođendan benda, a uz nastupe diljem regije i nove pjesme pripremaju i dodatne projekte o kojima će uskoro biti više riječi.

Zagreb ih jedva čeka, a Frajle dolaze ponovno dolaze otpjevati večer za pamćenje. Ulaznice za koncert dostupne su na blagajni dvorane Lisinski i ovom linku: https://lisinski.hr/hr/checkout?ID=441