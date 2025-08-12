Glavni vatrogasni zapovjednik: Samo danas u Hrvatskoj bilo više od 25 požara

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem Dnevniku HTV-a komentirao je aktualnu požarnu situaciju, izazove na terenu, važnost tehnologije u ranom otkrivanju požara te pomoć koju Hrvatska pruža susjednim državama.

Na pitanje o trenutnom stanju na terenu i požarima koji su tijekom dana izbili na nekoliko lokacija, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da su svi požari pod kontrolom.

Samo danas više od 25 požara u Hrvatskoj

"Mogu reći da su u ovome trenutku sva požarišta pod kontrolom vatrogasaca. To uključuje i požare koji su se danas pojavili, posebno na području Krila Jesenice. Tamo će tijekom cijele noći ostati vatrogasci sa svom opremom i tehnikom. Požar u Rupotinama brzo je stavljen pod kontrolu, a i onaj kod Korušca, gdje su djelovala dva kanadera i jedan Air Tractor, također je sada pod nadzorom. Danas smo imali više od 25 požara koji su ugašeni", rekao je Tucaković, dodajući da se velik broj požara uspješno gasi bez potrebe za dodatnim zračnim snagama.

Na pitanje koliko vjetar otežava situaciju i može li doći do ponovnog rasplamsavanja požara, Tucaković je naglasio kako je vjetar uvijek veliki problem jer se požar vrlo brzo proširi.

Vjetar otežava situaciju

"Vidjeli smo to kod posljednjeg požara kod Krila Jesenice koji se brzo proširio noću, ali su vatrogasci do jutra učinili ogroman posao. Bura, jugo ili maestral, kad su jaki, svaki vjetar je opasan. U vrlo kratkom vremenu vatra se može razviti na veliku površinu", rekao je.

Na pitanje o uzrocima požara i ljudskom faktoru, Tucaković je istaknuo da su mnogi ovogodišnji požari posljedica nepažnje.

"Nažalost, požar se dogodi, bez obzira na uzrok, i vatrogasne snage moraju odmah reagirati. Ove godine vidimo dosta požara iz nehaja: pucanja žica, kvarova na električnim stupovima, munja... Različiti su uzroci, ali najvažnije je da vatrogasci brzo djeluju", rekao je.

Tehnologija pomaže u ranom otkrivanju

Na pitanje koliko im tehnologija pomaže u ranom otkrivanju i sprječavanju širenja požara, Tucaković je kazao kako je sustav praćenja iznimno unaprijeđen.

"U Hrvatskoj imamo 227 kamera koje su postavljene i nadziru područje iz operativnih centara diljem zemlje, u županijama, državnom centru u Divuljama. Uz to, svakodnevno šaljemo izviđačke zrakoplove, koristimo dronove, orbiter... Sve to omogućuje rano otkrivanje požara, što je ključno za brzo gašenje. U tom preventivnom segmentu surađujemo s Hrvatskim šumama, Odašiljačima i vezama, lokalnom samoupravom i drugim ustanovama", objasnio je Tucaković.

Na pitanje je li Hrvatska spremna za nastavak visokih temperatura i moguće nove požare, Tucaković je odgovorio:

"Naš sustav se do sada pokazao iznimno učinkovitim. Vatrogasci izlaze na intervencije vrlo brzo i djeluju pod najtežim vremenskim uvjetima. Ove vrućine ne samo da pogoduju širenju požara, nego dodatno otežavaju rad vatrogascima. Unatoč tome, s ponosom mogu reći da su svi požari brzo stavljeni pod kontrolu, i nijedan se nije oteo kontroli na više dana", naglasio je.

Hrvatska pomaže susjednim zemljama

Na pitanje o požarima diljem Europe i pomoći koju Hrvatska pruža susjedima, Tucaković je rekao:

"Prvo bih zahvalio Vladi Republike Hrvatske jer smo od 2020. godine unaprijedili vatrogasni sustav na svim razinama, tehnički, organizacijski, u opremljenosti. Rezultati su vidljivi. U usporedbi s nekim zemljama jugoistočne Europe, vidimo da tamo često nema dovoljno vatrogasaca ni organiziranosti. Hrvatska redovito šalje pomoć, kanadere smo poslali u Izrael, Albaniju, BiH, a danas i u Crnu Goru. Naši piloti i zračne snage, za koje tvrdim da su među najboljima na svijetu, odradili su vrhunski posao. Danas su otišli u Crnu Goru i već su se vratili, a vratio se i kanader iz Albanije", potvrdio je.