GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR: Na tržištu je bilo oko 150.000 sumnjivih bočica Coca-Cole

Prvi nalazi su pokazali da je s pićima sve u redu, ali se osim kiselosti treba istražiti i oksidacijsko djelovanje, upozorio je prof. Ante Jukić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

- Možemo reći da kada procjenjujemo kiselost i druge onečišćujuće tvari da se može dogoditi da se može dogoditi i njihovo oksidacijsko djelovanje. Trebaju se pričekati rezultati od svih uzoraka - kazao je HRT-ovoj u emisiji Otvoreno.

U ispiranju za dezinfekciju upotrebljava se kiselina koja nema jako veliku kiselost, ali ima jako oksidacijsko djelovanje, rekao je.

U 10 bolnica po Hrvatskoj javila se 34 građana zbog sumnje na trovanje

Ukupno 34 ljudi u deset bolnica u Hrvatskoj javilo se liječnicima zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima. Nitko nije hospitaliziran, svi su pušteni kući.

Ministar Beroš: Dosad 14 sumnjivih slučajeva

Ministar zdravstva Vili Beroš je u Dnevniku HRT-a rekao i da je dosad 14 ljudi pregledano zbog sumnje na trovanje. Četvero je hospitalizirano.

- Ne znamo što je uzrok slučajeva. Nezgodno je da broj sumnjivih slučajeva raste. Imali smo 14 pregledanih osoba u cijeloj Hrvatskoj. U KBC-u Rijeka taj jedan jedini prvi koji ima najteže ozljede, KBC Zagreb njih 7, u Varaždinu jedan, na Merkuru dvoje, u Karlovcu jedan te u KBC-u Split tri.

Četiri ima dokazane lezije probavne sluznice, ostali nemaju i većina tih bolesnika je otpuštena na kućno liječenje. Institucije rade, sve su upogonjenje, sve su uvezene... - rekao je.

Glavni državni inspektor: 'Ima oko 150.000 sumnjivih bočica Coca-Cole, odmah smo reagirali'

Državni inspektorat nema informaciju od čega su se ozlijeđene osobe otrovale jer bočice iz kojih se pilo i tekućina koja se nalazila u tim bočicama izuzeli su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i odnijeli na analizu u svoj centar za forenziku Vučetić, rekao je za RTL glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Znate li vi gdje se trenutačno nalaze te sumnjive serije?

Pa znam i mi znamo da se to nalazi. Zašto? Zato što kad smo bili u ugostiteljskom objektu, onda im po metodi sljedivosti idete korak unazad i gledate tko je distribuirao u ugostiteljskom objektu to piće, odnosno taj proizvod. Onda nakon toga idete korak nazad i vidite tko je proizveo taj proizvod i tko ga je dao distributeru. I bili smo u trgovačkom društv, znamo da se količine određene nalaze kako gaziranog pića u smislu mineralne vode, tako i Coca-Cole.

Koliko toga ima?

"Što se tiče Coca-Cole, to je nešto više od 150 tisuća bočica. A Državni inspektorat je odmah promptno nakon postupanja izdao rješenje i naredio rješenjem da se ti proizvodi povuku te serije gdje je osnovana sumnja na to da bi moglo doći do ugrožavanja zdravlja ljudi i da se eventualno može na temelju toga ugrozit javno zdravstveni interes."