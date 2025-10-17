Glavna urednica Glorije se ispričala zbog intervjua s Daliborom Matanićem

Glavna urednica časopisa Gloria ispričala se javnosti nakon burnih reakcija na intervju s Daliborom Matanićem kojeg je časopis objavio.

"Poštovane čitateljice, poštovani čitatelji, iskreno se ispričavam svim žrtvama i svima vama koje sam iznevjerila objavom intervjua s Daliborom Matanićem.

Fokus razgovora je trebao biti upravo na žrtvama, na njihovom osnaživanju kroz suočavanje sugovornika s javnim optužbama za seksualno uznemiravanje i na kraju, njegovim nedvosmislenim preuzimanjem krivnje i konkretnom, jasnom isprikom.

Osobno i profesionalno mi je žao što u tome nisam uspjela, a osobito što sam kod žrtava stvorila novu traumu i otvorila rane koje su još svježe.

Gloria je bila i mora ostati glas koji čuje, razumije i poštuje, platforma koja štiti žene, njihova prava i dostojanstvo. Naš je cilj beskompromisna podrška svim zlostavljanim ženama te stavljanje naglaska na stručnjakinje i stručnjake s kojima ćemo zajedno poticati društvene i sustavne promjene, isključivo i jedino na korist žrtava", poručila je Vedrana Čarapović Propadalo.