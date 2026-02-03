Glavina: Rukometašima je bilo izrazito bitno da imaju pravi doček; Benčić: Plenković je ustrašen gubitka sljedećih parlamentarnih izbora

Doček hrvatskih rukometnih reprezentativaca ipak se održao na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, ali u organizaciji Vlade, nakon što je Hrvatski rukometni savez prvotno odbio sudjelovati u dočeku s obzirom na to da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije htio udovoljiti zahtjevu da na dočeku pjeva Thompson.

Doček hrvatske rukometne reprezentacije nakon što su završili treći na Europskom prvenstvu u rukometu pretvorio se u političku situaciju nakon što je Vlada Andreja Plenkovića odlučila organizirati doček bez dozvole Grada i protivno odluci zagrebačke vlasti predvođene gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem koji je stao iza svoje odluke da dočeka neće biti ako rukometaši inzistiraju na nastupu Marka Perkovića Thompsona.

Doček su komentirali gosti emisije 'Otvoreno' ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) i Stipo Mlinarić (DP) iz vladajuće koalicije te oporbeni saborski zastupnici Sandra Benčić (Možemo!) i Arsen Bauk (SDP).

Glavina: Rukometašima je bilo izrazito bitno da imaju jedan pravi doček

Kao i prošle godine na dočeku hrvatskih rukometnih reprezentativaca nije bilo niti jednog incidenta te nije bilo postupanja policije, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

- Mislim da to govori dovoljno o samom okupljanju, o proslavi i atmosferi koja je bila prisutna. Ja vam moram priznati da sam jako sretan i zaovoljan, ne radi sebe, nego radi prvenstveno naših rukometaša - izbornika i stožera - kojima je bilo izrazito jako bitno da imaju jedan pravi doček, ali isto tako radi našeg naroda i sugrađana koji su pokazali da se uz pjesmu itekako isplati slaviti naše uspjehe i hrabre junake, rekao je.

- Ovo je priča o hrvatskom sportu i uspjehu u kojima igramo u kategoriji puno većoj nego što jesmo i itekako se trebamo veseliti i ovaj skup večeras samo potvrđuje da je itekako bilo pravilno i potrebno, dodao je.

Benčić: Plenković je prekršio zakone i Ustav ove zemlje

Tijekom dana se moglo čuti mnogo laži, počevši od premijera Andreja Plenkovića i njegovih raznih glasnogovornika, istaknula je Sandra Benčić iz Možemo!.

- Laž je da je Vlada preuzela organizaciju zato što ju je Grad Zagreb odbio. Grad Zagreb je zajedno sa Hrvatskim rukometnim savezom od četvrtka dogovarao doček rukometaša. Dogovorili su prvo da je doček bez obzira na to koja je medalja - zlatna, srebrna ili brončana - dogovorilo se kada i dogovorio se program, dakle koji bendovi će svirati, i da će između ostaloga Hrvatske ruže izvesti pjesmu od Ninčevića, a koju inače izvodi Thompson, koju su rukometaši tražili. To je sve bilo dogovoreno, naglasila je.

Još jučer popodne se pozvala javnost, zajedno i po dogovoru, da može doći na doček te se komunicirao termin dočeka u vrijeme kada su rukometaši zatražili, ustvrdila je.

- Nekoliko sati nakon toga dolazi do potpunog obrata gdje HRS odjednom odustaje od dočeka i kažu da ako nema Thompsona - nema dočeka, istaknula je.

Takav obrat nakon tri dana dogovaranja je njima bio neočekivan, ali kada su vidjeli da je Vlada odmah odlučila sama organizirati doček bilo im je potpuno jasno zašto je do toga došlo, ispričala je Benčić.

- Do toga je došlo jer je Andrej Plenković, ustrašen od gubitka sljedećih parlamentarnih izbora, a posebno nakon poruka koje su upućene u subotu na konvenciji SDP-a, odlučio da bi zadržao vlast i pozicionirao se, da prekrši zakone i Ustav ove zemlje i preuzme nešto što je u isključivoj domeni lokalne samouprave, kazala je.

- Ovo je udar na Grad Zagreb i napad na legitimno izabranu vlast, ali ovo je u simboličkom smislu i napad na višestranačje kao takvo jer Andrej Plenković ne trpi situaciju u kojoj on nije na vlasti, dodala je.

Mlinarić: Kad država stane iza nečega, to nema nitko pravo zabraniti

Domovinski pokret na koalicijskom sastanku HDZ-a i DP-a ide s prijedlogom zakonske inicijative, iako takva inicijativa već postoji koja Vladi omogućuje organizaciju nacionalnih događaja, tvrdi Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.

- Iako zakonska inicijativa postoji sada da Vlada može organizirati nacionalne događaje, a ovo je bilo da je reprezentacija uzela broncu da se proslavi u gradu Zagrebu mirno, dostojanstveno kako se i proslavilo - to Vlada ima pravo. Ali treba definirati do najsitnijeg detalja da baš ne dolazi do ovakvih stvari gdje ekipa iz Možemo! ne želi hrvatsku reprezentaciju, objasnio je.

- Kome vi zabranjujete da se dočeka reprezentacija na Trgu bana Jelačića? Zabranjujete gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći koncert koji je organizirao na zemaljskoj kugli, a koji je organizirao u tom istom gradu, dodao je.

Sutra će predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pred svim koalicijskim partnerima u podne u Vladi predložiti donošenje novog zakona upravo kako se ovo ne bi ponovilo, tvrdi Mlinarić.

- Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Zamislite da dođe gradonačelnik Knina i kaže da 5. kolovoza ne može biti gore na tvrđavi dan Oluje jer udruga umirovljenika trenira jogu taj dan. Pa to je nedopustivo - državni blagdani, praznici i kad država stane iza nečega, što je nacionalno, a to je u svakom slučaju sport - nema to nitko pravo da zabrani, tvrdi Mlinarić.

Bauk: Plenković radi ono što radi Vučić

Grad Split nije bio odobrio Gay Pride na rivi 2012. godine, a ondašnja SDP-ova vlada je odlučila mimo Grada narediti da se taj skup mora održati, što je bio komentirao zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

- Bilo bi dobro da netko poduči predsjednika Vlade razliku između javnog okupljanja i javne priredbe. Pride u Splitu je bilo javno okupljanje koje se prijavljuje nadležnoj policijskoj postaji i ono se održalo jer je ta policijska postaja to odobrila - dakle Grad nije nadležan, tvrdi on.

- Što se tiče javne priredbe, Grad Zagreb je donio odluku Gradske skupštine, gradonačelnik je tu odluku proveo, poslao je komunalne redare da ju provedu, a onda ih je policija spriječila. Time je vjerojatno netko od onih tko je to naredio počinio poneko kazneno djelo - barem zloupotrebe položaja ili trgovanja utjecajem, usporedio je.

SDP podržava gradonačelnika Tomaševića te su glasali za odluku Gradske skupštine i još više su uvjereni da je ta odluka ispravna, istaknuo je Bauk.

- Drago nam je da premijer pokazuje određenu nervozu kad je spreman baviti se onim za što također nije nadležan - a to je organizacija javnih skupova, izbor ustavnih sudaca te izbor predsjednika Vrhovnog suda, rekao je.

- Upravo radi ono što radi Vučić pa mu netko tako i treba reći - nisi nadležan. Žao mi je, kandidiraj se za gradonačelnika ako želiš voditi grad, poručio je Bauk.

Kršenje Ustava i zakona je samo priča oporbe

Ministar Glavina tvrdi da oporba samo bespotrebno pokušava skrenuti priču na kršenje Ustava Republike Hrvatske ili drugih njenih zakona.

- Kolegica Benčić i gospodin Bauk će vam sada ovdje htjeti da mi večeras razgovaramo o pravu i Ustavu, rekao je.

- Oni ne žele da razgovaramo o meritumu ove cijele situacije. Ovo što se večeras dogodilo je normalno - da jedna ponosna zemlja slavi svoje uspjehe svojih sportaša po njihovoj želji i molbi i u zajedništvu pjeva i zabavlja se bez incidenta - to je nešto čime se možemo ponositi, poručio je.

- Ono što nije normalno je ono što nam oni pokušavaju nametnuti - da bi fokusi trebali biti u zabranjivanju, dodao je.

'Normalno je da premijer jedne zemlje poštuje Ustav i zakone svoje zemlje'

Zaključak skupštine Grada Zagreba je apsolutno bio prekršen ovim dočekom, tvrdi Benčić.

- Kada je 27.12. Thompson imao koncert u Areni imao ga je na temelju prethodno sklopljenog ugovora. Ti uvjeti su rekli da može sve, ali ne mogu ustaški pokliči i simboli nacistički, fašistički itd. - to ne može u prostorijama Grada Zagreba, tamo gdje Grad ima ingerenciju. Onaj tko to prekrši, a Thompson je točno to napravio je je ponovno vikao 'ZDS' na svom koncertu - ne može nastupati na javnim površinama ili prostorima Grada Zagreba narednih pet godina, objasnila je.

Marko Perković Thompson je samog sebe isključio iz nastupanja u Zagrebu kada je odlučio da mu je od njegove publike, pjevanja, pa i od ovakvih dočeka bitnije pozicioniranje uz ustaški pozdrav, poručila je Benčić.

- On je to odlučio i napravio, a sankciju je propisala Gradska skupština i ne postoji niti jedan ustavni i zakonski način da Andrej Plenković to poništi. On je poništavanjem toga prekršio Ustav i načelo diobe vlasti, ali i Zakon o komunalnom redu, odluku Gradske skupštine i Zakon o javnom okupljanju - a vi mi kažete da to nije bitno jer su to ustavi i zakoni i nešto drugo je normalno, rekla je.

- Normalno je da premijer jedne zemlje poštuje Ustav svoje zemlje i zakone svoje zemlje, ako to očekuje od svih drugih građana, zaključila je.