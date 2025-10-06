Glasnović osudio pojedine zlobne komentare nakon tragedije: "Sramite se"

Bivši saborski zastupnik i umirovljeni general Hrvatske vojske Željko Glasnović oglasio se povodom tragične smrti trojice hrvatskih planinara koji su jučer stradali u lavini u Julijskim Alpama. Njegova objava, naslovljena „Kad nestane ljudskost pod lavinom dušebrižničnih komentara“, izazvala je snažne reakcije u javnosti.

„Tragedija koja je trebala ujediniti ljude pretvorila se u groteskni teatar“

Glasnović je na početku objave istaknuo kako su „tri mlada života nestala pod snijegom“, te osudio reakcije dijela javnosti koje su uslijedile na društvenim mrežama.

„Od jučer društvene mreže pune su ‘pametnih’ analiza, osuda i ruganja. Najezda ‘stručnjaka’ i ‘svetih internet ratnika’ navalila je kao čopor gladnih hijena“, napisao je Glasnović, dodajući kako su obitelji poginulih izložene dodatnoj boli dok čitaju takve komentare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Jednoga od njih sam poznavao – bio je topao, miran, iskren“

U objavi je Glasnović otkrio da je jednog od poginulih planinara osobno poznavao.

„Bio je dobar dečko, topao, miran, iskren. Na toj planini bio je više puta, nije išao prkositi Bogu ni prirodi. Imao je iskustva, znao je što radi. Vjerovao je da će i ovaj put uspjeti“, napisao je.

Naglasio je kako su planinari bili svjesni vremenskih rizika, ali nisu mogli predvidjeti lavinu koja ih je zadesila. „Ne treba biti ekspert da bi zaključio da su dečki pogriješili u procjeni. Ali treba biti čovjek da bi zašutio, spustio glavu i rekao samo jedno: Počivajte u miru Božjem.“

„Ne postoji planina toliko opasna kao visine s kojih vi sudite“

General je oštro prozvao one koji se, kako kaže, natječu tko će biti duhovitiji u tuđoj tragediji:

„Nema te lavine koja može oprati toliku bešćutnost. Ne postoji planina toliko opasna kao visine s kojih vi s visoka sudite o tuđoj smrti.“

Prema njegovim riječima, društvene mreže postale su poligon za „bolest duha i dno ljudskosti“. „Dok njihova tijela još nisu ni spuštena s planine, vi sjedite za tipkovnicama i pljujete po njima. Ponašate se kao zvijeri, a ne ljudi“, poručio je Glasnović.

„Vrijeme se ne može vratiti, ali dostojanstvo se može spasiti“

Na kraju objave Glasnović poziva na suosjećanje i tišinu umjesto osude.

„Civilizacija bez empatije više nije civilizacija – to je hladna masa koja zna tipkati i osuđivati, ali ne zna suosjećati. Vrijeme se ne može vratiti, ali dostojanstvo se još može spasiti – šutnjom, poštovanjem i molitvom za njihove duše“, zaključio je.