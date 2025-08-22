Glasnogovornica UNICEF-a: "Najmanje 110 je umrlo od gladi, sad bi ih moglo umrijeti 40.000 "

O trenutačnoj humanitarnoj situaciji u pojasu Gaze Tess Ingram može samo reći da je službeno potvrđivanje gladi samo ostvarenje UNICEF-ovih najgorih strahova.

"Mjesecima smo upozoravali da se glad može dogoditi u Gazi jer smo vidjeli povećanje slučajeva pothranjenosti kod djece i izgladnjelosti među obiteljima, što je rezultiralo smrću povezanom s pothranjenošću. Najmanje 110 djece je prema izvješćima umrlo od uzroka povezanih s gladi i zabrinuti smo da će se taj broj nastaviti povećavati ako se situacija ne promijeni", pojasnila je Ingram.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iz izvješća koje je objavio UN-ov Integrated Food Security Phase Classification (IPC) možda najstrašnije je ono što se najavljuje, a to je smrt 40.000 djece od pothranjenosti iduće godine ako se nešto ne promijeni.

"Dakle, moramo napraviti sve što možemo sada kako bismo spriječili da se to dogodi. Nije prekasno da se spase životi djece ako uspijemo dostaviti više pomoći u pojas Gaze i osigurati da dođe do djece kojoj je potrebna", smatra glasnogovornica.

Na pitanje koliko je djece pothranjeno i treba hranu te koliko je Palestinaca ukupno suočeno s gladi, Ingram kaže da 500.000 ljudi živi u uvjetima gladi, što je četvrtina populacije pojasa Gaze.

"Većina tih ljudi je u gradu Gazi prema današnjoj analizi. Što se tiče broja djece koja su pothranjena, vidjeli smo povećanje tog broja svaki mjesec tijekom proteklih pet mjeseci. Tijekom veljače, kada je na snazi bilo primirje, bilo je oko 2000 djece ili malo više koja su trebala skrb zbog pothranjenosti. Do srpnja taj je broj narastao na 12.000 djece i to samo tijekom srpnja. Zabrinuti smo što ćemo vidjeti kada dobijemo brojke za kolovoz. Strahujemo da je ponovno narastao", zabrinuta je

Izraelske vlasti, s druge strane, kažu da nema gladi u pojasu Gaze. Tvrde da hrane nedostaje zbog pljačke za koju optužuju Hamas, a također optužuju i UN-ove agencije za neuspjehe u dostavi pomoći Palestincima.

"UN-ove agencije rade apsolutno sve u njihovoj moći kako bi osigurale da ljudi prežive. Imamo pomoć koja čeka s druge strane prijelaza spremna na ulazak. Spremni smo u Gazi otići pokupiti pomoć na prijelazima i odnijeti je ljudima kojima je potrebna. To nije lagan posao. To ne opovrgavamo, ali suočeni smo sa zaprekama koje se postavljaju pred nas na svakom koraku i koje nas sprječavaju da radimo ovo u skladu sa svojim sposobnostima. Želimo više ići na prijelaze, ali ne dobijemo uvijek dopuštenje da odemo i pokupimo pomoć. Željeli bismo sigurne pravce kroz Gazu, ali često smo suočeni s opasnošću na tom putu u vidu bombardiranja ili naoružanih skupina koje pokušavaju opljačkati kamione. Radimo sve što možemo, ali nema sumnje da je u Gazi prisutna glad i mislim da neovisno izvješće koje je danas objavljeno to potvrđuje To je cijenjeno tijelo koje ocjenjuje glad u drugim kontekstima diljem svijeta koristeći istu metodologiju. Dakle, nema razloga zašto bismo trebali sumnjati u njihovu procjenu. Povrh toga, nastavljamo dobivati dokaze s terena, videosnimke, fotografije djece koja pate, naše najgore noćne more i svjedočanstva ljudi poput mene koji su ovdje i mogu vidjeti što se događa", kaže glasnogovornica za Novu TV.

Gotovo cjelokupna populacija Gaze je protjerana iz svojih domova, neki više puta, a na pitanje što im ja najpotrebnije osim hrane, Ingram kaže da su to voda, zaklon, odjeća i medicinske potrepštine

"Vrlo smo zabrinuti zbog opasnosti daljnjeg protjerivanja ljudi iz grada Gaze zbog prijetnje eskalacije vojne ofenzive navodno u idućim danima. To bi bila katastrofa za stanovnike grada Gaze, posebno sada kada imamo ovu klasifikaciju gladi. Znamo da je najveći broj pothranjene djece u cijelom pojasu Gaze u samom gradu Gazi i mnoga nisu dovoljno snažna za evakuaciju", zaključila je glasnogovornica UNICEF-a.