Glasina koja zvuči nevjerojatno: Kad je Gattuso odlučio otići, Hajduk je još bio prvi na tablici

Gennaro Gattuso neće povesti Hajduk u novu sezonu. To je sada kristalno jasno i više nema onog prefiksa "ako se nešto ne promijeni" ili "trebao bi" i tome slično. On je odluku donio i to nije nikakva novost. Navodno je klub s time upoznat još od gostovanja u Koprivnici. Informacija je to koja je danas izazvala dosta komentara, jer je Hajduk u tom 28. kolu pobijedio Slaven Belupo i bio prvi na tablici! U tom je trenutku, kada je Hajduk bio prvi kandidat za titulu, Gattuso već bio odlučio otići, što zorno ilustrira koliko je razočaran stanjem u Hajduku, pišu Sportske novosti.

Formalno s Hajdukom ima ugovor i za sljedeću sezonu, ali neće ga odraditi. To je i sam potvrdio uoči utakmice s Rijekom.

- Imam ugovor još godinu dana, ali ja i moj tim tražimo način kako da se rastanemo na kraju ove sezone. Definitivno mi je ovo posljednja utakmica na Poljudu - nije ništa skrivao Talijan, a o mnogo stvari je pričao sam bez ikakvog poticanja. Kao da je imao potrebu oprostiti se od Poljuda uoči pretposljednje utakmice sezone. Logično je povodom odlaska, a važećeg ugovora bilo i pitanje otpremnine. Gattuso je objašnjenjem nanovo narastao u očima mnogih navijača. Ipak će slika mnogih navijača o njemu ostati gospodske razine.

- Nikad mi novac nije bio važan. Otići ću, uzeti ono što sam odradio. Otpremnina mi ne treba, nisam ju niti zaslužio - iskreno je govorio Talijan, ali na tome nije stalo njegovo obraćanje. Dotakao se još nekih, nešto škakljivijih tema.

- Mislim da ovaj način upravljanja nije dobar, ne vodi prema naprijed. Trebalo bi krenuti u drugom smjeru - kazao je između ostalog, dodavši kako on nije tu došao pametovati nego trenirati momčad. Igrači su mu, kaže, dali sve i zauvijek će ih nositi u srcu.

Govorio je dalje Talijan sam od sebe i "bez rukavica". Kao da je na odlasku poželio kazati sve što mu je na duši. Jednu stvar, kaže, nije vidio nigdje u Europi.

- Ne može nadzorni odbor imati veće ovlasti od predsjednika, to mi je jako čudno.

Nadalje, Gattuso je upitan o radu sportskog direktora Vitalija, a odgovor daje naslutiti da doista s Francuzom nije bio u, blago rečeno, reprezentativnom odnosu. On je, kaže, došao pod drugim sportskim direktorom koji je potjeran, a ni u kakvo ocjenjivanje se nije upuštao.

Izgledno je da klub s Poljuda čekaju korjenite promjene, a koji će ljudi stići teško je za kazati. Svakog dana izviru na površinu nova imena. Jedino je sigurno da odlaze trener, predsjednik te sportski direktor. Za ključne je pozicije otvorena audicija, a uskoro bi trebala biti jasnija i rješenja.

Svakako, utakmica Hajduka i Rijeke ostala je u sjeni Gattusovog obraćanja kojim si je "olakšao dušu". Navijači mu pamte odlazak bez ikakvih dodatnih potraživanja i to je razlog zbog kojeg će u mnogim očima imati epitet gospodina.