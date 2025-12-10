GK Lovret najavio uređenje zelene površine i park s Cageball terenom kod OŠ Skalice

Vijeće Gradskog kotara Lovret izradilo je i financiralo projektnu dokumentaciju za uređenje zelene površine, odnosno izgradnju parka s Cageball terenom pokraj Osnovne škole Skalice.

Kako su poručili stanovnicima, nakon razgovora s predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem potvrđeno je da će sredstva za realizaciju projekta biti osigurana amandmanom "HGS-a" te da će ući u proračun za 2026. godinu. U objavi su pritom zahvalili Stanišiću na podršci i istaknuli da projekt ide prema planu.

„Uskoro ćemo se moći družiti, igrati i veseliti na još jednom predivnom mjestu u našem kotaru“, navodi se u poruci uz zahvalu svim stanovnicima na podršci.

Objavu je na društvenim mrežama podijelila stranica GK Lovret – Nezavisna lista Jerka Marinića Kragića, a potpisuje je Vijeće GK Lovret, Nezavisna lista JMK.