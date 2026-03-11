GK Gripe: Nakon gotovo tri desetljeća nazire se kraj problema u Osječkoj i Krstulovićevoj ulici

Gradski kotar Gripe izrazio je zadovoljstvo jer se, kako navode, nakon gotovo tri desetljeća napokon nazire rješenje dugogodišnjeg problema stanovnika dijela Osječke i Krstulovićeve ulice.

Ističu kako se polako približava realizacija projekta izgradnje dugoočekivane garaže te uređenja pristupne ceste, što bi trebalo značajno poboljšati uvjete života u tom dijelu grada.

Iz Gradskog kotara pozvali su sve vijećnike u Gradskom vijeću Grada Splita da podrže predloženi zaključak na sjednici koja je zakazana za 17. ožujka 2026. godine, kako bi se projekt napokon pokrenuo nakon višegodišnjeg čekanja.

Stanovnici tog dijela grada, ističu, već godinama očekuju konkretne pomake, a podrška vijećnika bila bi važan korak prema realizaciji planiranih radova.