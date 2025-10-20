Gigant američke mornarice opet stiže u Split! Točan datum još nije poznat, no prisjetimo se kako izgleda...

- Nosač zrakoplova američke ratne mornarice USS Gerald R. Ford (CVN 78), prvi nosač zrakoplova u klasi i vodeći brod Udarne skupine nosača zrakoplova 12, stići će u Split u planirani posjet luci.

Ovo je drugi posjet Geralda R. Forda Splitu, nakon prethodnog zaustavljanja 2023. godine, u sklopu tekućeg raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a radi podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih pomorskih snaga Europa-Afrika te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Europi. Rutinska ulaska u luke poput ovog jačaju obrambena partnerstva i odražavaju bliski odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, cijenjene saveznice u NATO-u - stoji u priopćenju Veleposlanstva SAD-a.

Podsjetimo, riječ je o impresivnoj plovnoj grdosiji dugoj 330 metara, s 25 paluba, sposobnoj nositi do 75 zrakoplova. Prvo uplovljavanje u Sredozemno more i tada je Split bio prva luka u kojoj je više od 4.500 članova posade, među kojima i pojedini hrvatskog podrijetla, potražilo odmor.

Radi se o novom ponosu američke mornarice, čije je treće uplovljavanje u hrvatske vode u samo godinu i pol izazvalo veliko zanimanje. Nosač je prvi put tada bio u Mediteranu, a Split je i tada bio prvi grad ispred kojeg se usidrio. Tijekom noći stigao je nadomak Splita, a zadržao se tri dana. Na njegovoj izgradnji radilo je 5.000 brodograditelja, a za njegovo funkcioniranje ugrađeno je čak 3.000 kilometara električnih kabela.

Američku grdosiju tada su posjetili naši fotoreporteri Goran Leš i Eddy Meštrović, zabilježivši impresivne prizore s palube.