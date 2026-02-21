Gianna Apostolski uskoro postaje baka

Gianna Apostolski, poznata po svom radu u Red Carpetu i kao članica žirija u showu Tko to tamo pjeva, otkrila je da će uskoro postati baka. Njen sin Dino očekuje prinovu, a Gianna je posebno sretna što će u obitelj stići djevojčica.

“Dolazi mala pišuljica, ja bih tako rekla. I Bogu hvala da prekinemo više lozu muških, jer oko mene su svi muški, ja sam jedina žena u obitelji. I sad hvala Bogu, evo, da dolazi jedna curica koja će mi bit centar svijeta”, rekla je Apostolski za In Magazin.

View this post on Instagram A post shared by IN magazin (@inmagazinnovatv)

Gianna je dodala da će izbor imena prepustiti budućim roditeljima, a malena će, ako joj se ime ne svidi, uvijek moći odlučiti promijeniti ga – što je i sama Gianna jednom učinila. Naime, rođena je kao Danica, ali je ime kasnije promijenila jer joj nije odgovaralo.

Radost zbog dolaska unuke Apostolski ne skriva, ističući da će djevojčica donijeti poseban balans u njezinoj obitelji pretežno ispunjenoj muškim članovima.