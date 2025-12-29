Giancarlo Brunello stiže na Advent u Podstrani

Glazbeni program Adventa donosi još jednu posebnu večer za sve ljubitelje vrhunske glazbe.

U ponedjeljak, 29. prosinca, s početkom u 20 sati, na Petrićevu vas očekuje glazbena večer uz Giancarla Brunella, virtuoznog glazbenika koji će svojim jedinstvenim zvukom harmonike ispuniti prostor posebnim ugođajem.

U sklopu Podstrana Adventa, publiku očekuje večer emocije, ritma i glazbe koja spaja različite stilove i donosi nezaboravno iskustvo u blagdanskom ambijentu.

Dođite, uživajte u glazbi i osjetite čaroliju adventskih večeri u Podstrani.