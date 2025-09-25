General Gotovina održao govor za Rosu: "Mi, tvoja braća po oružu, sjećat ćemo se tvojih vrlina"

Komemoracija za nedavno preminulog generala Antu Rosu održana je u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu. Branitelj i utemeljitelj Generalskog zbora umro je u Francuskoj, gdje je i pokopan.

Njegovi bivši suradnici, prijatelji i suborci istaknuli su Rosin nemjerljiv doprinos u ustrojavanju Hrvatske vojske u koju je došao iz francuske Legije stranaca te na bojištima u Hrvatskoj i BiH.

Posebno emotivan bio je govor generala Ante Gotovine koji je Rosu upoznao u Legiji stranaca, a zov napadnute domovine 1991. godine bio je, kazao je, budnica da se vrate, svatko sa svoje strane, braniti Hrvatsku.

"Bio je čovjek izvanrednog integriteta. Svojim profinjenim humorom motivirao nas je i bodrio u najtežim trenucima rata. Plemenit, nesebičan, zapovjednik odan svojim vojnicima. Uživao je respekt i povjerenje svojih nadređenih. Dragi Ante, mi tvoja braća po oružju, sjećat ćemo se tvojih vrlina. Bio si vojnik u punom smislu te riječi. Do kraja. Nisi podnosio otrcane fraze i besmislenu stegu koja uništava osobnost vojnika. Bio si čovjek vjere i slobodarskog duha", kazao je Gotovina, prenosi RTL.