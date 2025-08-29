Gemišt za Thompsonov koncert zajedno radili Milanovićev sin i uzurpator Vruje

Na zagrebačkom jezeru Bundek je prije i tijekom srpanjskog koncerta Marka Perkovića Thompsona obrt Gostiona Čavoglave prodavao gemišt u limenkama s otisnutim grbom, datumom i lokacijom koncerta. Te se limenke sada mogu kupiti u trgovinama, prenosi Index.

Danas su ih novinari Indexa pronašli u jednoj zagrebačkoj trgovini, koja limenku prodaje po cijeni od 1.49 eura. Kako je vidljivo na ambalaži, tu limenku od 0.25 l puni i proizvodi splitska tvrtka UFF.

Direktor je Milanovićev sin

Riječ je o tvrtki u kojoj je direktor Ante Jakov Milanović, odnosno sin predsjednika Zorana Milanovića. Zanimljivo je kako je vlasnik tvrtke UFF, tvrtka Splićanka iza koje stoji Stipe Latković, kontroverzni poduzetnik, koji je u fokus javnosti došao kao uzurpator Vruje te Milanovićev prijatelj i donator.

No, vratimo se na Antu Jakova. Stariji sin Zorana i Sanje Ante Jakov 2020. godine povremeno je radio kao dopisnik za splitsku televiziju Jadran. Tada se pisalo da mu to nije stalni posao.

Tvrtka godinama posluje u gubicima

Kasnije, krajem 2022. godine, objavljeno je da stažira u Europskom parlamentu u Bruxellesu, u uredu SDP-ovog europarlamentarca Predraga Freda Matića, u međuvremenu preminulog.

Za taj staž bila je predviđena naknada od 1400 eura. Ante Jakov je završio Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, nakon čega je upisao Pravni fakultet u Nizozemskoj, no studij je, kako su pisali mediji, prekinuo i vratio se u Hrvatsku.

Prema podacima iz sudskog registra Milanovićev sin nalazi se na poziciji direktora u tvrtki UFF od 17. kolovoza 2023. godine. Tvrtka je prošle godine imala prihod od 48.507.87 a ukupan rashod od 514.236.41 te je zabilježila gubitak od 465.728.54 eura. U 2023. godini gubitak je iznosio 301.520 eura.

Stvarni vlasnik je uzurpator Vruje

Tvrtka je prošle godine, po poslovnim podacima, imala 14 zaposlenih, a prosječna plaća iznosila je 762 eura. Adresa ove tvrtke je u Splitu, a registrirani su za proizvodnju osvježavajućih napitaka i flaširane vode.

Vlasnici tvrtke UFF prema registru stvarnih vlasnika su Jagoda i Stipe Latković. Stipe Latković je kontroverzni poduzetnik koji je poznat i kao jedan od najpoznatijih hrvatskih bespravnih graditelja i devastatora uvale Vruje.

Vruja je postala sinonim za devastaciju obale

Podsjetimo, uvala Vruja postala je sinonim za devastaciju obale. Čak 21 godinu nakon početka bespravne gradnje i dvije godine nakon što je bespravnom graditelju Stipi Latkoviću ukinuta koncesija za korištenje pomorskog dobra na ovoj lokaciji, rušenje je konačno započelo 2. lipnja 2023. godine.

Naredbom Državnog inspektorata, cijela uvala vraćena je u prvotno stanje o čemu smo tada detaljno izvještavali. Posebno je bilo sporno što je Latkovića u svojim javnim nastupima branio predsjednik Milanović.

"Financirao mi je kampanju i drago mi je da je. Jer to je novac koji nije zarađen na betoniranju obale, nego na tvornicama obuće, dakle ne trgovačkim centrima, u tvornicama obuće u Šestanovcu i Vrgorcu. Opet bih to radio i opet bih da mi takav netko pomogne u kampanji, i to transparentno preko računa. Na to sam ponosan, a rijetko koristim riječ 'ponosan'", rekao je Milanović za svog prijatelja Latkovića.