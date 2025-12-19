Gdje pronaći slobodnog ginekologa u Splitu? Liječnici padaju s nogu, a žene čekaju: "Često dobijem naprasit i bezobrazan odgovor..."

Ako ste žena i živite u gradu podno Marjana ili u bližoj okolici, a pritom imate izabranog liječnika ginekologa, možete se smatrati pravom sretnicom. Za mnoge druge, situacija je gotovo nevjerojatna. Broj dostupnih ordinacija drastično je ograničen, a upis kod ginekologa često je ravno dobitku na lotu. Termini kod 'državnog' ginekologa zauzeti su mjesecima unaprijed, a ovakva situacija traje već godinama.

Mnoge Splićanke svakodnevno se suočavaju s istim problemom, ranije spomenutim dugim listama čekanja i ograničenim brojem ordinacija koje primaju pacijentice preko HZZO-a.

"Molim te, objavi… Već danima zovem sve redom ordinacije da se upišem kod ginekologa, a s druge strane slušalice često dobijem naprasit i bezobrazan odgovor: Ne možete i u pozadini zvuk 'bip,bip,bip'", požalila nam se jedna Splićanka, opisavši frustracije s kojima se i druge žene svakodnevno susreću.

Čak i da imate 'sav novac ovog svijeta' i pomislite: 'Briga me, ja ću kod privatnika', u slučaju, primjerice, poroda, i dalje će vam trebati uputnica za rodilište, a za nju je nužno imati izabranog ginekologa s liste HZZO-a.

Koliko je ordinacija na području Splita?

Kako smo ranije pisali, u pisanom upitu upućenom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dobili smo informaciju da na području Splita djeluje 14 ordinacija. No, u međuvremenu je dr. Robert Vulić prešao u privatnu praksu, o čemu smo također izvještavali, pa je trenutačan broj ordinacija smanjen na 13.

- Na području Splitsko- dalmatinske županije, u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, sa zdravstvenom ustanovom te privatnim praksama trenutno su ugovorena 32 tima, od toga je na području grada Splita ugovoreno 14 ordinacija čime nije zadovoljena popunjenost Mreže javne zdravstvene službe - kazali su nam ranije iz HZZO-a.

Dakle, ponavljamo, ta je brojka u međuvremenu smanjena i sada na području Splita djeluje 13 ordinacija.

Kako znati koji liječnik ima mjesta za upis pacijentica od 13 koliko ih je na području grada Splita?

- Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje www.hzzo.hr - / Zdravstvena zaštita pokrivena obveznim zdravstvenim osiguranjem/ Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH/, dostupan je popis ugovorenih ordinacija u djelatnosti zdravstvene zaštite žena kao i mogućnost opredjeljivanja za njihov tim. Izbor/promjena izabranog doktora u djelatnosti zdravstvene zaštite žena moguća je u ordinacijama za koje je opredijeljeno manje od 9.000 osiguranih osoba.

Unatoč ukupno 13 ginekologa, mogućnost slobodnog izbora ima tek šest ordinacija, dok su ostale praktički popunjene čime se još jednom potvrđuje da je ginekološka skrb u Splitu ozbiljno opterećena.

Donosimo popis:

No, još prije samo 20. siječnja 2025. situacija je bila nešto povoljnija. Prema tadašnjem popisu, od 14 ginekologa njih šest imalo je mogućnost upisa novih pacijentica (otvorenu mogućnost opredjeljivanja za tim), dok je preostalih osam imalo ograničenu mogućnost upisa. Na tom se popisu nalazila i ordinacija dr. Roberta Vulića.

Na kraju, mnoge žene zanima jedno važno pitanje: Što učiniti ako ih ginekolog odbije za upis, iako u svojoj ordinaciji, barem sudeći po popisu s weba, ima slobodnih mjesta?

Prema novom Pravilniku o načinu izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a („Narodne novine“, broj 8/24), pacijentice mogu izabrati ugovornog doktora na tri načina: izravno u ordinaciji željenog doktora, putem Portala zdravlja u sustavu e-Građani, ili osobnim dolaskom u HZZO uz predaju ispunjene i potpisane tiskanice „Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora“.

Članak 13., stavak 1. Pravilnika precizira da doktor može odbiti pacijenta samo ako je njegov tim već popunjen do maksimalnog broja osiguranih osoba utvrđenog odlukom HZZO-a. Svi ugovorni ginekolozi, stoga, u pravilu imaju kapacitet za upis novih pacijentica.

Ako dođe do odbijanja unatoč slobodnim mjestima, HZZO preporučuje da se pacijentice pisanim putem obrate Odjelu za vanjski nadzor i kontrolu, bilo redovnom poštom ili elektronički na adrese: pisarnica-split@hzzo.hr ili nadzor-kontrola.split@hzzo.hr.

Ukratko, iako vas ginekolog može 'odbiti', pacijentice ne ostaju bez mogućnosti: HZZO je tu da osigura da svaka žena dobije svoj izbor liječnika!

Cijene privatnih pregleda skaču, ali godišnji ginekološki pregled i dalje je ključan

U posljednjih nekoliko godina cijene privatnih ginekoloških pregleda drastično su porasle, a pojedini pregledi u većim gradovima sada premašuju 50 eura.

Osnovni pregled u privatnoj ordinaciji kreće se oko 45–60 € (oko 340–450 kn), dok kombinirani pregledi koji uključuju PAPA test i ultrazvuk mogu doseći 80–150 € ili više, ovisno o klinici.

Takvi troškovi mnogim ženama predstavljaju ozbiljan financijski izazov, no stručnjaci upozoravaju da to ne smije biti razlog da se preskoči godišnji pregled. Redoviti posjeti ginekologu ključni su za prevenciju, rano otkrivanje promjena poput upala, cista ili abnormalnih nalaza PAPA testa, te značajno smanjuju rizik od ozbiljnijih bolesti.

Zato HZZO i dalje naglašava važnost redovitih pregleda kod ugovornog ginekologa, gdje su takve usluge dostupne bez dodatnih troškova ili uz minimalne čekove. Čak i ako cijene privatnih pregleda rastu, zdravlje ne smije čekati i barem jednom godišnje posjetite svog ginekologa.