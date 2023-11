GDJE JE ZAPELO S BANOŽIĆEVIM NALAZIMA? Zašto analiza nije napravljena u KBC-u Osijek i zbog čega se uzorci šalju u Zagreb?

Zašto još nema rezultata analize krvi na prisutnost alkohola i droga sada već bivšeg ministra Marija Banožića, koji je u subotu rano ujutro skrivio tešku prometnu nesreću na cesti Županja – Vinkovci, pitanje je koje se po društvenim mrežama počelo postavljati već nekoliko sati nakon nesreće, piše tportal.

Banožić je pretjecao vozilo ispred sebe i direktno se zabio u kombi koji je nailazio iz suprotnog smjera. U nesreći je vozač kombija izgubio život, a Banožić je teško ozlijeđen.

Je li on u ranu zoru bio pod utjecajem alkohola ili droga, još nije poznato. Naime uzorci za analizu poslani su jutros u Zagreb, točnije u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', koji se nalazi pod MUP-om.

"Alkohol i droga koji se analiziraju traže posebne analitičke aparate"

Zašto analiza nije napravljena u KBC-u Osijek i zbog čega se uzorci šalju u Zagreb, pojasnila je za tportal toksikologinja i stalna sudska vještakinja Biserka Riha.

'Svi slučajevi, uvjetno rečeno veliki i mali sa smrtnim posljedicama šalju se u Zagreb. U Zagrebu takvu analizu, osim u Vučetiću, radi Zavod za sudsku medicinu. Alkohol i droga koja se analizira traže posebnu analitičke aparate. U Osijeku se to može napraviti enzimatskom metodom, koja je točna, ali nije kao plinska kromatografija, koja je točnija. Enzimatska metoda je točna, ali ne sto posto. Liječnici to naprave da vide je li im pacijent u alkoholiziranom stanju. To je kao i policijski dräger, ali nije prevelik dokaz na sudu. Nekad prođe, a nekad ne. Nije relevantno. Jedino plinska kromatografija je relevantna. Riječ je o iznimno skupim uređajima', pojasnila je Riha.

Navela je da po posebno propisanoj proceduri liječnik uzima krv i urin, a oni se pakiraju u policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te se tako po proceduri osigurava identitet uzorka.

'Za analizu alkohola ne treba dugo, traje sat vremena, dok za droge treba nešto više vremena. To ovisi o preliminarnom rezultatu o kojoj bi se drogi radilo. Zna potrajati i do dva, tri dana', kazala je Riha.

Spomenuta procedura regulirana je Zakonom o sigurnosti na cestama, odnosno Pravilnikom o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina.

Policija je prijavila Banožića za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, ali kazna će mu, ako bude osuđen, biti manja jer je prijavljen da je uzrokovao nesreću iz nehaja. Bude li utvrđena pristunost alkohola ili droga mogla bi mu to biti dodatna otegotna okolnost, donosi tportal.