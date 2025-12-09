Close Menu

Gdje je otišao Marko Bošnjak?

Evo što trenutno radi

Marko Bošnjak, hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, posljednjih mjeseci prolazi kroz velike životne promjene. Nakon što se sa svojim partnerom, Španjolcem koji je s njim živio u Zagrebu, preselio u inozemstvo, pjevač se ipak ponovno vratio u Berlin, grad u kojem je živio i prije nekoliko godina.

Bošnjak se putem Instagrama otvorio pratiteljima, odgovarajući na pitanja o planovima i trenutačnom razdoblju života. Mnogi su ga pitali što je s glazbenom karijerom nakon Eurosonga, a mladi glazbenik otkrio je kako intenzivno radi na novom materijalu.

Album na engleskom i povratak na scenu

„U kreativnom sam procesu i polako okupljam svoj bend u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je sada najveći fokus“, napisao je 21-godišnji pjevač. Dodao je kako vjeruje da će se publici vratiti „jači i pametniji nego prije“:

„Baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke. U Hrvatskoj sam jako zapeo.“

Prati Doru i Eurosong, ali poziv za nastup još nije stigao

Bošnjak i dalje pomno prati zbivanja oko Dore i Eurosonga. Istaknuo je kako među natjecateljima Dore 2026. ima nekoliko favorita, a posebno ga zanima što će predstaviti Lelek i Ananda.

Napomenuo je i kako zasad nije dobio poziv za gostovanje na Dori, iako bi prema pravilima pobjednik Dore 2025. trebao nastupiti sljedeće godine u revijalnom dijelu natjecanja.

Bošnjak stoji pri svom ranijem stavu da Izrael ne bi trebao sudjelovati na Eurosongu te je već poslušao i pjesme s crnogorskog izbora.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1