Gdje je otišao Marko Bošnjak?

Marko Bošnjak, hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, posljednjih mjeseci prolazi kroz velike životne promjene. Nakon što se sa svojim partnerom, Španjolcem koji je s njim živio u Zagrebu, preselio u inozemstvo, pjevač se ipak ponovno vratio u Berlin, grad u kojem je živio i prije nekoliko godina.

Bošnjak se putem Instagrama otvorio pratiteljima, odgovarajući na pitanja o planovima i trenutačnom razdoblju života. Mnogi su ga pitali što je s glazbenom karijerom nakon Eurosonga, a mladi glazbenik otkrio je kako intenzivno radi na novom materijalu.

Album na engleskom i povratak na scenu

„U kreativnom sam procesu i polako okupljam svoj bend u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je sada najveći fokus“, napisao je 21-godišnji pjevač. Dodao je kako vjeruje da će se publici vratiti „jači i pametniji nego prije“:

„Baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke. U Hrvatskoj sam jako zapeo.“

Prati Doru i Eurosong, ali poziv za nastup još nije stigao

Bošnjak i dalje pomno prati zbivanja oko Dore i Eurosonga. Istaknuo je kako među natjecateljima Dore 2026. ima nekoliko favorita, a posebno ga zanima što će predstaviti Lelek i Ananda.

Napomenuo je i kako zasad nije dobio poziv za gostovanje na Dori, iako bi prema pravilima pobjednik Dore 2025. trebao nastupiti sljedeće godine u revijalnom dijelu natjecanja.

Bošnjak stoji pri svom ranijem stavu da Izrael ne bi trebao sudjelovati na Eurosongu te je već poslušao i pjesme s crnogorskog izbora.