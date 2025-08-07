Close Menu

Gdje gledati Hajduk? Ako niste na Poljudu...

Gdje gledati, ako niste na Poljudu?

Novi ispit danas je pred Hajdukom nakon pobjede protiv Istre na otvaranju HNL-a i prolaska protiv Zire.

Večeras u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige na Poljudu 'Bijeli' dočekuju Dinamo City (21 sat).

U drugom pretkolu gosti iz Albanije izbacili su Atletic Club d'Escaldes iz Andore s ukupnih 3:2.

No pravo je pitanje gdje gledati ovu utakmicu, ako nećete biti na Poljudu. Naime, utakmicu voljenog kluba možete u izravnom prijenosu gledati na HDTV-u.

Danas na Poljudu spektakl koji će uzdrmati grad: Hajduk od 21 sat kreće u bitku protiv Dinamo Cityja

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
7