Gdje gledati Hajduk? Ako niste na Poljudu...

Novi ispit danas je pred Hajdukom nakon pobjede protiv Istre na otvaranju HNL-a i prolaska protiv Zire.
Večeras u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige na Poljudu 'Bijeli' dočekuju Dinamo City (21 sat).
U drugom pretkolu gosti iz Albanije izbacili su Atletic Club d'Escaldes iz Andore s ukupnih 3:2.
No pravo je pitanje gdje gledati ovu utakmicu, ako nećete biti na Poljudu. Naime, utakmicu voljenog kluba možete u izravnom prijenosu gledati na HDTV-u.
Danas na Poljudu spektakl koji će uzdrmati grad: Hajduk od 21 sat kreće u bitku protiv Dinamo Cityja
