Danas na Poljudu spektakl koji će uzdrmati grad: Hajduk od 21 sat kreće u bitku protiv Dinamo Cityja

Nogometaši Hajduka danas k s početkom u 21 sati igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Uzvratna utakmica na rasporedu je u Tirani sedam dana kasnije.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je nakon produžetaka slavio s 2:1.

Dinamo City vodi albanski stručnjak Ilir Daja, a u 2. kolu kvalifikacija prošli su dalje nakon što su bili bolji od Atletic Escaldesa iz Andore. U prvoj utakmici u Andori momčad Dinama pobijedila je s 2:1, a uzvrat u Albaniji završio je rezultatom 1:1. To su ujedno i jedine službene utakmice koju je momčad iz Tirane odigrala u novoj sezoni budući da im prvenstvo počinje tek 23. kolovoza.

Hajduk je osim dvije spomenute utakmice sa Zirom u nedjelju uspješno započeo i natjecanje u prvenstvu svladavši Istru 1961 na Poljudu. U odnosu na tu utakmicu trener Gonzalo Garcia će opet na raspolaganju imati Marka Livaju, a u konkurenciji će biti i Ante Rebić koji je prošlog tjedna potpisao za Bijele.

Trener gostiju sigurno ne može računati na Karambu Gassamu koji je isključen u posljednjoj utakmici nakon što je dobio dva žuta kartona.

Sudačka četvortka stiže iz Kazahstana. Kao glavni sudac predvodi ih Sayat Karabayev, pomagat će mu Dmitriy Belogradov i Alexey Dolgikh, a četvrti sudac je Daniyar Sakhi. VAR sudac je Nizozemac Richard Martens, a asistent VAR suca Aidyn Tassybayev iz Kazahstana.