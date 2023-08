GDJE ĆE STUDENTI? Velik broj ostao bez smještaja u domu, a cijene najma stanova u Splitu nisu za studentski džep

Brojni studenti su ove godine ostali ispod crte na prvoj listi upisa u studentske domove. Rekordan broj prijava zabilježili su Split i Osijek, a u Zagrebu je 3000 studenata ostalo bez smještaja.

Na sve manje slobodnih domskih kreveta utječu i sve veće cijene najma stanova. U Splitu velik izazov predstavlja turizam jer studenti često moraju napustiti stan zbog iznajmljivanja tijekom sezone. U Zagrebu se muče s preprodajom mjesta u domovima, piše Index.

Split bilježi rekordan broj prijava

Rekordan broj prijava zaprimio je ove godine splitski Studentski centar. U tri studentska doma smjestit će se 1173 studenta, dok ih skoro tisuću i pol neće biti upisano.

"Ove godine su bile 2563 prijave za dom. Čak 500 prijava više nego prošlih godina. Brojke su velike, a dugoročno može pomoći samo izgradnja novih smještajnih kapaciteta. Za studente koji se nisu upisali dostupno je još 140 mjesta u učeničkom domu. Ostali će trebati potražiti privatni najam stanova", kazao je Matej Sunara iz splitskog Studentskog centra.

Cijene domova u Splitu se nisu povećavale od 2012. godine te se kreću od 40 do 110 eura mjesečno za jednokrevetnu sobu na Kampusu. Sunara kaže kako su komercijalnim aktivnostima, poput turističkog iznajmljivanja ljeti, spriječili rast cijena.

Najam stana u Splitu košta od 500 do 1000 eura

No rast cijena najma u Splitu nemoguće je zaustaviti, priča nam agentica za nekretnine Meri Vulić. Bez obzira na to o kakvoj se vrsti smještaja radi, cijenu već nekoliko godina dirigira lokacija.

"Što se tiče cijene najma stanova, ona se kreće od 500 do 1000 eura za mjesec dana. Razliku ne predstavlja garsonijera, jednosoban ili dvosoban stan, već gdje se on nalazi. Sve što je u blizini Sveučilišta nema manju cijenu od 500 eura. Kada pričamo o daljim lokacijama, između Splita i Solina se stanovi mogu pronaći za 400 eura. Ali tada studenti moraju promijeniti dvije autobusne gradske linije kako bi došli do fakulteta", kazala je agentica Vulić te dodala:

"Studenti rijetko biraju garsonijere. Najčešće su u potrazi za dvosobnim i trosobnim stanovima koje dijele s prijateljima kako bi smanjili potrošnju i mogli si priuštiti privatan smještaj."

Studentica Iva jedna je od tisuću studenata koji nisu dobili dom u Splitu. Ona je već u potrazi za privatnim smještajem s dvije cimerice.

"U gradu je jako teško naći smještaj s pristupačnim cijenama za nas studente a da nas pritom ne izbace prije turističke sezone. Prošle godine sam morala izaći iz stana krajem svibnja, kada su mi krenuli kolokviji i iza ispiti. Ove godine ponovno tražimo stan, za sada nismo pronašli smještaj ispod 600 eura", kazala je Iva.