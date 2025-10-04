GDINJ NA HVARU Hedonistički pozdrav ljetu i dobrodošlica novim maslinovim uljima

U subotu, 18.10.2025. od 15-21h u kušaonici Seca Eva Marija u Gdinju na otoku Hvaru, održat će se hedonistička svečanost zatvaranja ljetne sezone područja općine Jelsa, uz predstavljanje novih maslinovih ulja i pratnju vrhunskih vina.

Maslinova su ulja jedan od značajnijih čimbenika u gastro ponudi Dalmacije, stoga je turistička zajednica općine Jelsa odlučila maslinarima i maslinarstvu pružiti dodatnu vidljivost I ukazati na njihovu važnost, prema ideji Marije Vukelić, sommelierke za maslinova ulja i vinske promotorice. Domaćin događaju je maslinarka Eva Marija Čurin i njezina kušaonica Eva Marija Seca, usred maslinika. Nakon vrlo uspješne ljetne turističke sezone i berbe grožđa, na otoku Hvaru sredinom listopada počinje berba i prerada maslina te proizvodnja maslinova ulja, stoga je pravi trenutak reći novom ulju - dobro nam došlo!

Bogdanuša, prč, pošip, darnekuša, plavac mali

Svečanost dolaska mladog maslinovog ulja počet će kušanjem tek prešanih ulja maslinara Božić i Seca Eva Marija, u pitoresknom i autentičnom dijelu otoka Hvara, mjestu Gdinj koji još uvijek tiho živi "Dalmacija kakva je nekad bila". Novo će se maslinovo ulje usporediti s prošlogodišnjim što će posjetiteljima dati mogućnost raspoznavanja aromatike različitih godišta, uz stručno vođenje maslinara. Kako bi svečanost potaknula sljubljivanje svih čula, mediteranske zalogaje pripremit će poznate food blogerice Sandra Rončević (O slanom i slatkom) i Tanja Pastuović Klaić (Cookam i guštam) uz "domaćeg" chefa Krstu Barbića, jednog od najboljih hvarskih kuhara iz obiteljskog restorana Davor iz Zavale. Pripremljena jela pokazat će raskoš mediteranske kuhinje uz obilje začinskoga bilja obližnjega mirisnoga vrta Fjori Fora, a kapljice božanskog nektara izvornih dalmatinskih sorti (bogdanuša, prč, pošip, darnekuša, plavac mali) ponajboljih hvarskih vinara sljubit će se uz hranu, ulja i taktove glazbe Ive Jurića - s pogledom na nepregledno polje maslina.

Rezervacije su obavezne

Na ovaj će način posjetitelji – hedonist i igurmani - upoznati skrivene dijelova otoka Hvara koji nude autentične doživljaje kroz domaće proizvode lokalnih OPG-ova, maslinara i vinara na idealnom mjestu za uživanje i kontemplaciju – u masliniku. Događaj je otvoren za javnost, ali je broj mjesta ograničen. U slučaju kiše, događaj se ne odgađa, nego se seli s terase u kušaonicu. Rezervacije su obavezne na mail: evamcurin@gmail.com