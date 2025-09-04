Gattuso: "Večeras neću moći spavati"

Novi izbornik talijanske nogometne reprezentacije, Gennaro Gattuso, priprema se za svoj debi na klupi Italije u petak navečer protiv Estonije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Gattuso je preuzeo izazovan zadatak na klupi talijanske nogometne reprezentacije, koja je propustila dva uzastopna svjetska prvenstva, što je veliki udarac za naciju s tolikom tradicijom.

Novi kvalifikacijski ciklus nisu započeli najbolje, doživjeli su težak poraz od Norveške (3:0), a zatim su skromno svladali Moldaviju (2:0). Debitantski ispit čekat će ih protiv Estonije, a uoči tog dvoboja Talijani, uz određenu dozu opreza, polažu nade u novog izbornika. Gattuso je u najavi susreta podijelio svoje dojmove i emocije uoči premijere.

"Možda ću se malo uzbuditi kada sudac označi početak utakmice"

"Nemam vremena biti emotivan", rekao je novinarima. "Osjećam pritisak kao što sam ga osjećao kao igrač. Možda ću se malo uzbuditi kada sudac označi početak utakmice, ali trenutno sam vrlo usredotočen i moramo razmišljati utakmicu po utakmicu. Znamo da nas čeka težak zadatak i dat ćemo sve od sebe."

Gattuso je otkrio da se za Estoniju pripremao gotovo dva mjeseca, otkako je preuzeo reprezentaciju, i svjestan je velike odgovornosti koju nosi. "Već znam da večeras neću moći spavati, razmišljat ću o svemu što smo prošli ujutro. Nisu to emocije koje me drže budnim, već misli. Jako sam ponosan na Savez, predsjednika Gravinu, na Gigija Buffona i izvanrednu priliku koju sam dobio", zaključio je Gattuso.

Ima šest sigurnih startera za utakmicu

Talijanski mediji navode kako već ima šestoricu sigurnih startera za taj dvoboj, piše Football Italia. Prema posljednjim informacijama, u početnoj postavi ne bi trebalo biti velikih iznenađenja. Šestorici igrača Gattuso vjeruje u potpunosti i njihovo mjesto u prvih jedanaest gotovo je sigurno.

To su kapetan Gianluigi Donnarumma, Napolijev kapetan Giovanni Di Lorenzo, Interov dvojac Alessandro Bastoni i Nicolo Barella, Sandro Tonali iz Newcastlea te napadač Fiorentine Moise Kean. Gattuso je također potvrdio kako planira igrati s četvoricom u obrambenoj liniji, u formaciji 4-3-3 ili 4-2-3-1.

Moguća postava protiv Estonije

Iako do utakmice još može doći do promjena, očekuje se da će preostalih pet pozicija popuniti Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Manuel Locatelli, Matteo Politano i Mattia Zaccagni.

Prema tome, moguća početna postava Italije izgleda ovako: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.