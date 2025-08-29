Gastroenterolog s Harvarda otkriva tri napitka koja mogu pomoći u prevenciji raka

Prevencija raka često se povezuje s redovitim pregledima, zdravim životnim navikama i uravnoteženom prehranom. No, prema riječima gastroenterologa s harvardskom diplomom, dr. Saurabha Sethija, i određena pića mogu doprinijeti smanjenju rizika od bolesti. Iako nijedno od njih nije „čudesni lijek“, stručnjak naglašava da sadrže snažna protuupalna i antioksidativna svojstva (Times of India).

Zeleni čaj

Ovaj napitak često nosi epitet „superpića“ jer obiluje antioksidansima, osobito katehinima poput EGCG-a (epigalokatehin galata). Znanstvene studije pokazale su da može usporiti rast određenih vrsta tumorskih stanica, uključujući rak dojke, prostate i debelog crijeva. Ipak, znanstvenici naglašavaju da sam zeleni čaj ne može spriječiti pojavu raka, ali može ublažiti kroničnu upalu i oksidativni stres, što su čimbenici povezani s razvojem bolesti. Jedna šalica dnevno, kaže dr. Sethi, jednostavan je način jačanja prirodne obrane organizma.

Zeleni smoothie

Popularni miks špinata, celera, krastavca i đumbira nerijetko se reklamira kao napitak za detoksikaciju. No, njegova prava vrijednost leži u hranjivim tvarima. Špinat i celer bogati su folatom i vlaknima koja se povezuju s manjim rizikom od tumora probavnog sustava. Krastavac, objašnjava Sethi, pruža hidrataciju i antioksidanse, dok đumbir unosi spojeve s protuupalnim djelovanjem, poput gingerola. U kombinaciji, ti sastojci mogu pomoći u kontroli upalnih procesa i općem zdravlju.

Latte od kurkume i papra

Kurkuma je poznata po kurkuminu – spoju koji u laboratorijskim istraživanjima pokazuje potencijal u usporavanju rasta stanica raka. Njegova se apsorpcija značajno povećava kada se uzima zajedno s crnim paprom, zbog piperina. Iako klinički dokazi kod ljudi još nisu konačni, redovita konzumacija napitaka s kurkumom može pridonijeti protuupalnom načinu života i dugoročno smanjiti rizik od kroničnih bolesti.

Napomena stručnjaka

Prije nego što se uvedu veće promjene u prehranu ili životni stil, dr. Sethi naglašava važnost savjetovanja s kvalificiranim medicinskim stručnjakom.