Gasi se hrvatski industrijski div

Proizvodili su željezničke vagone, a sada i oni voze prema svom kraju! Nakon 130 godina rada hladan tuš na oglasnoj ploči Gredelja. "Poslodavac je odlučio trajno ugasiti proizvodnju te završiti s gospodarskim aktivnostima iza lipnja 2026. godine", stoji u obavijesti.

Potezom Uprave slovačke Tatravagonke, koja sada gasi pogone pravdajući sve stanjem na tržištu, neugodno je šokiran i sindikat. Boje se za radnike. "U odluci jasno piše da će se svi radnici otpustiti, da li će ostati manji dio, to još ne znamo, čisto za održavanje hladnog pogona, ali svi radnici će do 6. mjeseca kad su planirali provesti odluku biti otpušteni. Dobit će naravno i otpremnine", kazao je Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Borit ćemo se da Gredelj"

Ugrožena je egzistencija 300-tinjak ljudi. Nekad ih je u halama Gredelja bilo dvostruko više. Nitko iz tvornice koju je preuzeo slovački vlasnik nije želio stati pred kameru Dnevnika Nove TV. Nema odgovora što će biti s radnicima i poslovnim planovima. Neke od narudžbi jamčile su im poslove do 2032. godine. Nejasno je što će biti s onim što sada rade i tko će preuzeti održavanje vozila za HŽ putnički prijevoz. Iz kompanije koja vodi brigu o Gredelju nakon stečaja tek šturi pisani odgovor.

"U ovom trenutku nisu ugovoreni novi poslovi koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu odmah nakon završetka postojećih, što ne isključuje mogućnost ugovaranja novih projekata u budućnosti", odgovoreno je na upit Dnevnika Nove TV.

Pričalo se i o novim radnim mjestima

Kako i gdje – na ovoj adresi ne pojašnjavaju.

"Oni mogu prodat zemljište koje je jako vrijedno na tom području gdje je tvornica, mogu sve strojeve odnijeti sa sobom, mogu preseliti proizvodnju negdje drugdje – oni imaju tvornice – imaju ih i u BiH, i u Srbiji, imaju i u Slovačkoj", dodaje Rajković.

"Borit ćemo se da Gredelj nastavi poslovat – ako ne može sadašnji vlasnik, da učini netko drugi", poručuje.

Prije tri godine Gredelj je obišao i premijer. Pričalo se i o novim radnim mjestima, nastavku velikih poslova. Dnevnik Nove TV pitao je i danas – reakcija Ministarstva gospodarstva je izostala. U čuvenoj tvornici željezničkih vozila posljednji su trzaji.