Gas do daske na Dalmatini: Vozio 201 km/h pa ga zaustavio presretač

Policijski službenici Policijske postaje Metković tijekom redovne kontrole prometa u petak, 6. ožujka, u 12:55 sati na autocesti A1 zaustavili su osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je uprljao 49-godišnji hrvatski državljanin.

Vozilo je zaustavljeno službenim policijskim vozilom presretačem nakon što je utvrđeno da se vozač na dionici ceste gdje je brzina ograničena na 120 km/h kretao brzinom od čak 201 km/h, čime je dopuštenu brzinu prekoračio za 81 km/h.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je novčano kažnjen s 660 eura, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca.