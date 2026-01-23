Garcia uoči utakmice protiv Istre 1961: "Nije važno samo pobijediti, moramo postajati bolji. To nam je cilj"

Hajduk u nedjelju 25. siječnja s početkom u 15 sati igra protiv Istre 1961. Uoči susreta na Poljudu, na konferenciji je na medijska pitanja odgovarao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Hoće li Marešić biti prvo i jedino pojačanje Hajduka?

- Mogućnosti su još otvorene, ne znam što ćemo moći napraviti. Ne želim govoriti o igračima ako nisu sigurno s nama, nije pravedno prema njima i njihovim klubovima. Ne mogu ništa više reći o ovome.

Koliko ste zadovoljni s odrađenim pripremama koji su se nakon dugo vremena odradili u Splitu? Kakvo je stanje s Livajom?

- Pripreme su bile dobre. Bili smo u Splitu i napravili najbolje što možemo. Osoblje i igraču su bili dobri u Stobreču, odlično su radili na treninzima, bili su fokusirani. Ne mogu reći da se itko žalio. Dobro smo odradili utakmice. Zadovoljan sam kako smo se prilagodili i kako smo napredovali. Što se tiče Marka, marljivo trenira i pozitivan je, što je upravo ono što i trebamo. U svom je procesu, pomaže sebi i drugima.

Mlačić nije igrao protiv Posušja, hoće li igrati protiv Istre?

- Nije igrao u prošloj utakmici zbog situacije, za ovu utakmicu ćemo vidjeti. Nikad ne kažem početnu jedanaestoricu prije utakmice, vidjet ćemo u nedjelju. Trenira, fokusiran je, tih kao i inače. Imamo ujutro trening i tada ćemo odlučiti.

Odlučuje li klub da neće igrati? Je li može igrati ili nije dostupan?

- Danas je sve dobro, pa sada ne znam što kazati. Neke stvari su van mojih ruku, moram to poštovati. Sve je otvoreno kao mogućnost.

Hoćete početi proljetnu sezonu s manjom kvalitetom nego jesensku? Karačić, Gonzalez, Lučić su otišli, igrate bez Rebića i Livaje, nejasna situacija s Pukštasom, Šarlijom i Mlačićem…

- Moć ekipe je da nema veze tko je na terenu, svi su spremni. Ovo je kvalitetan tim. Netko je naravno više iskusan, ali ako je netko na terenu to znači da je spreman. Svi mogu igrati, znaju što napraviti i dobro će igrati.

Kakva je situacija nakon proteklih utakmica, ima li ozljeda?

- Svi su dobro. Ima manjih stvari, kao i svaki tjedan, ali treninzi su bili dobri. Vidjet ćemo sutra. Normalan je tjedan, dobar rad i fokus, spremni smo koliko možemo biti i zadovoljan sam.

Istra je već igrala protiv Rijeke, što očekujete?

- Znam ih i znam da dobro igraju. Istra je dobar tim. Teški su protivnik, zato su u dobroj poziciji. Kad dođu, zabiju. Teško je protiv njih, dobra im je obrana, imaju strijelca koji je u top formi. Znam ove igrače, imaju mnogo dobrih igrača. Bit će teška utakmica protiv tima koji ima dobre rezultate.

Imate par dana više za pripremu, je li to prednost?

- Netko igra 70 minuta, netko 45 minuta. To je dobra priprema, a imamo i mi dobru pripremu i igrači dolaze spremni u igru. Da, oni putuju, i put je dug i nije lak, ali mislim da su već razbili led i odigrali utakmicu, imamo apetita.

Prvi put u ovoj godini igrate pred navijačima, iščekuju dobru igru Hajduka i tri boda.

- Uvijek želimo dati najbolje od sebe i pokazati im sve što možemo da budu ponosni. Učinit ćemo sve što možemo da dobijemo tri boda, znam da će nas podržati i da će nam njihova potpora pomoći..

Možete li dati komentar na utakmicu Dinama, jesu li favorit za titulu?

- Vidimo da udaraju jako kad god imaju priliku. To je tim koji može zabiti u bilo kojoj prilici. Imaju dobre igrače, dobrog trenera, jak su tim. Imaju mnoge dobre stvari, ali imamo i mi. Favorit je favorit, gledajući povijesno, ali moramo zadržati naš mindset od prvog dana i učini korak naprijed. Fokus mora biti na sljedećem treningu, sljedećoj utakmici, čak i kad nas zadesi setback. Možemo li dobiti titulu? Ne znam, ali ćemo dati najbolje od sebe. Nije važno samo pobijediti, moramo postajati bolji. To nam je cilj.