Garcia šokirao sve u studiju: "Nikad ga nismo vidjeli ovako utučenog"

Ovim remijem Hajduk je ostao četiri boda iza vodećeg Dinama, koji u sljedećem kolu protiv Gorice ima priliku povećati prednost na sedam bodova.

Nakon utakmice oba su trenera govorila za MAXSport, no strateg Hajduka Gonzalo Garcia bio je neuobičajeno kratak. Njegova izjava svela se na tek nekoliko rečenica, što su u studiju primijetili komentator Mateo Pukšar i Samir Toplak. “Nikad ga nisam vidio ovako utučenog”, kazao je Toplak.

Sličan ton Garcia je zadržao i na konferenciji za medije. Za razliku od trenera Varaždina Nikole Šafarića, nije iznio uvodno viđenje susreta, već se odmah prešlo na novinarska pitanja. Cijela konferencija trajala je manje od minute i pol.