Garcia: "Sad će biti tulum u svlačionici"

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, nakon pobjede Hajduka 3:1 na Maksimiru protiv Lokomotive, dao je svoj komentar na utakmicu:

"Pobjeda mi nije olakšanje jer smo i došli po to. Imali smo sedam velikih prilika i morali smo pobijediti. Sretan sam zbog igrača i zbog sebe jer često moramo slušati gluposti, pa je sad malo mirnije. Vidite da se naši igrači jako bore za momčad, za sve nas. Sad će biti tulum u svlačionici, naravno, jako su sretni. Mislim da smo dobro počeli utakmicu i imali kontrolu, ali vidi se i kvaliteta Lokomotive. Dobro su se nosili s pritiskom neko vrijeme. Zabili su iz prve prilike koju su imali, ali mi smo igrali sa samopouzdanjem. Rezultat je nešto što je važno, ali važniji je ljudima koji ne znaju mnogo o nogometu. Ponekad možeš izgubiti, a znati da si dobro igrao i biti miran s tim. Vidi se da su na terenu igrači koji tu žele biti. Svi su bili odlični."

