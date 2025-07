Garcia potvrdio: Rakitić je završio karijeru

Ivan Rakitić (37) odlučio je završiti svoju sjajnu igračku karijeru i posvetiti se drugim poslovima vezanim uz nogomet, pišu Sportske novosti. Posljednji klub za kojeg je igrao bio je splitski Hajduk u kojem je proveo prošlu sezonu i osvojio treće mjesto u SHNL-u.

Hajdukov novi trener Gonzalo Garcia za Novu TV je potvrdio ono što se očekivalo i najavljivalo.

- On je pametna osoba, ima dobre ideje i razumije sve. Sada je u teškom momentu jer u trenutku kada s terena preselite u odijelo, prelazite na mračnu stranu nogometa. On je i jedan od zaslužnijih jer sam došao u Hajduk, zvao me je - rekao je Garcia o Rakitiću.

Inače, Rakitiću je ugovor s Hajdukom istekao 1. srpnja, a Garcia je priznao da je još kao igrač radio na njegovom dolasku iz Pule u Split.

Rakitić je za Hajduk odigrao 39 utakmica uz dva pogotka i pet asistencija. Na njegovu i na žalost brojnih navijača Bijelih, naslov prvaka i nakon 20 godina ostao je samo san...

Bivši hrvatski reprezentativac najveće uspjehe karijere ostvario je s Barcelonom, s Vatrenima je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, a nakon karijere će ostati raditi u Hajduku kao pomoćnik novog člana Uprave za sport Gorana Vučevića.