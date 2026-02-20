Garcia otkrio stanje ekipe i taktiku za derbi na Poljudu: Tko nije motiviran, ne može dobro igrati

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom od 17:45 igraju protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL.

Susret je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Je li kreće Marešić, koliko je on pojačanje? Kreće li Livaja od prve minute i kakva je situacija s Almenom?

Almena je još ozlijeđen, moramo vidjeti koliko će biti izvan trenera. Još ne znam tko će krenuti, imamo trening sutra, sve ćemo vidjeti sutra. Marešić je važan igrač, znam ga dobro, trebam ga na toj poziciji s obzirom na to da je Mlačić otišao. Trebamo igrače i na još nekoliko pozicija, uvijek je tako kada neki igrač dobije ili žuti karton ili se ozlijedi.

Kakvu Rijeku očekujete? Je li Fruk najbolji igrač?

On nije jedini igrač, ali je jako dobar. U nekim trenucima može opasno zaprijetiti. Ako igrate u četvrtak i u nedjelju, imate malo vremena za odmor. Imaju igrača koje mogu mijenjati, pametni su u tom pogledu. Vidjeli ste ih jučer kako igraju. Prvaci su bili prošle godine i zbog Fruka i zbog svoje igre. Jučer su dobro igrali, Omonia ih je pritiskala, no nisu posustali pa su pobijedili. Imaju mnogo sličnosti s Varaždinom, pritišću, napadaju, jako su kvalitetni.

Možemo li očekivati treću pobjedu u nizu?

Uvijek idemo na pobjedu, to nam je uvijek plan. Pripremamo se za pobjedu, nadam se da će se to i dogoditi.

Jeste li se prepoznali „greške“ iz prošlog sraza s Rijekom?

Nismo bili agresivni i dovoljno oštri, kaznili su nas jer mi nismo iskoristili svoje šanse. Imaju kvalitetu, ali mi moramo biti spremni i agresivni kao i oni. Imaju iskustva, bili su prvaci, znaju kako se nositi s presingom i što je bitno u svakom trenutku utakmice. znaju kako stići do rezultata, a mi se na to moramo fokusirati. Naše su utakmice pokazale drugačiju sliku.

Što bi igrače moglo motivirati?

Svakog profesionalnog igrača ne treba motivirati, on mora ući u svaku utakmicu kao da mu je zadnja i ići po pobjedu inače će te druga ekipa ubiti. Moraš biti oprezan i profesionalan, s jasnim ciljem i planom. Morate sve isplanirati, tko nije motiviran, ne može dobro igrati, no ipak nije dobro previše motivacije koja može negativno utjecati. Derbi je uvijek drugačiji jer je derbi.

Susrest ćete se s Rijekom još jednom, a potom s Dinamom i Varaždinom. Jeste li spremni za takav raspored?

Teško je igrati teške utakmice u takvom rasporedu. Dinamo također ima jako dobre igrače, ali i neke probleme.

Što mislite o Fruku i o njihovim šuterima?

Mislim da je zabio tri gola iz daljine, ali imaju oni i druge dobre šutere. Jako su dobri, šansa je 50/50 za gol. Moramo paziti što radimo, ali uvijek želimo da su protivnici što dalje od našeg gola, prilagođavamo se svakoj utakmici posebno.

Kako napasti Rijeku, Rebića nema. Hoće li se Livaja i Šego zamijeniti za pozicije?

Neću vam točno reći što ćemo raditi, ali da, ima ozlijeđenih i suspendiranih. Pokušavamo raditi što je bolje moguće.

Pobjeda Genta otkrila je mnoge slabosti Dinama, koliko to može pomoći Hajduku?

Dinamo je imao nekoliko šansi, kao i Gent, ali Gent je to bolje realizirao. To ne bi trebalo utjecati na nas.

Kako gledate na to da je bivši trener Hajduka postao trener Tottenham Hotspur F.C.-a?

Mislim da je to jako dobro, sigurno da to pokazuje kvalitetu. Nekoć smo Tudor i ja razmijenili nekoliko riječi kada je bio ovdje u posjeti, bio je jako skroman, znam ga iz tih dana kad je bio 30-45 minuta u mom uredu. Želim mu sve najbolje u karijeri.