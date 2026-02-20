Početni sastav Hajduka pod upitnikom? Garcia otkriva stanje ekipe

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom od 17:45 igraju protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL.

Susret je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Je li kreće Marešić, koliko je on pojačanje? Kreće li Livaja od prve minute i kakva je situacija s Almenom?

- Almena je još ozlijeđen, moramo vidjeti koliko će biti izvan trenera. Još ne znam tko će krenuti, imamo trening sutra, sve ćemo vidjeti sutra. Marešić je važan igrač, znam ga dobro, trebam ga na toj poziciji s obzirom na to da je Mlačić otišao. Trebamo igrače i na još nekoliko pozicija, uvijek je tako kada neki igrač dobije ili žuti karton ili se ozlijedi.